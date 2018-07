Tucumán: vecinos se cansaron de los robos y alambraron una cuadra

El curioso hecho se registró en el pasaje María Auxiliadora al 2000 de San Miguel de Tucumán, según detalla el diario La Gaceta. Los vecinos se reunieron, juntaron el dinero y tomaron la decisión de levantar ese "muro" para seguridad de las familias que habitan el barrio.



Julio Lezama, un vecino del lugar, dijo que antes de tomar la decisión de alambrar la cuadra con sus vecinos siguieron todos los pasos legales pero no obtuvieron respuesta por parte del municipio. En ese marco, resolvieron tomar esa medida. "Prácticamente asaltaron a todos los vecinos alguna vez", expuso y añadió: "Sé que legalmente no se puede obstruir la vía pública, pero no nos dieron seguridad y los vecinos decidimos priorizar la seguridad de nuestras familias". Sorpresa Tras hacerse público el caso, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se desentendió del hecho y dijo que desconocía la situación, pese a que los vecinos manifestaron que habían realizado quejas por los robos en la zona.



Enrique Romero, subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, dijo que "no habían recibido denuncias" y adelantó que mantendrá una reunión con los vecinos para consultarlos sobre los motivos por los que cerraron la cuadra.



"Obviamente que es una situación irregular y que esto está prohibido; vamos a ir a ver por qué obstruyeron y tendremos que proceder a la liberación del mismo. No corresponde que ellos obstruyan el pasaje", concluyó.