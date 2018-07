La escuela y sus cambios

El conductor Lalo Foncea

Nuestra Constitución dice que el Estado que es quien debe ser el garante de brindar una enseñanza pública, gratuita y plena para que el derecho universal a la educación siga estando al alcance de todos, más allá del origen o la situación económica de cada uno.No es nueva la imagen de los chicos en el trabajo de los padres, "haciendo tiempo" porque ingresan más tarde. O la familia que aun, entendiendo y apoyando el reclamo docente, decide cambiar a su hijo de colegio y llevarlo a uno privado para evitar las situaciones de paros y asambleas.Entonces?Desde el gobierno nacional vienen pronosticando para este año, meses difíciles. La "tormenta" como lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, avanza sobre el país y los recursos destinados a la educación pública no quedarían ajenos al ajuste.Mientras tanto,, el cual es resistido por las organizaciones sindicales, por considerar que lejos de proponer mejoras, atenta contra derechos adquiridos.planteó interrogantes en el comienzo del programa de El Ventilador de este jueves: "¿qué les pasa a los entrerrianos con la educación formal de sus hijos tanto en primaria, secundaria, terciaria y universitaria?

La riqueza del mundo es el conocimiento

Ana Tepsich

entendió que el de hoy "es un tema fundamental e importantísimo, no solo para el desarrollo del país, sino también para que la brecha socioeconómica se achique."."Estoy totalmente a favor de la escuela pública pero mis hijas no fueron a escuela pública, fueron a una escuela particular. Nunca tuvieron paro, las asambleas siempre fueron a contraturno, para que no pierdan tiempo de clases", expuso, respecto de su experiencia familiar.

Somos el resultado de un país que estalló en 2001

El panelista Mariano Kohan

, indicó que "la educación marca la diferencia entre la Argentina y el resto de Latinoamérica. Hemos pasado por muchos períodos y somos el resultado de un país que estalló en 2001 y que hoy están llegando a terminar la secundaria los pibes que nacieron en ese año".

Se invierte un poco más en educación pero no todo es cuestión de fondos

El periodista Sebastián Martínez

, señaló que "a la cuestión escolar siempre se le ha exigido más de lo que dio. Las quejas se escucharon siempre, se invierte un poco más en educación pero no todo es cuestión de fondos. Vemos como a veces el rol del docente se ningunea. Como sociedad depositamos muchas expectativas en la escuela como institución para la educación integral. Se dejan de lado cuestiones como la familia, el barrio, el entorno".

El debacle en la educación argentina se dio a partir del menemismo

La periodista Claudia Yauck

, opinó que "para mí el debacle en la educación argentina se dio a partir del menemismo, que deslinda la responsabilidad que tenía la nación a las provincias pero no les da los recursos. Entre Ríos que tiene un presupuesto muy chico tiene que atender una demanda creciente. El dinero no alcanza nunca".

Estamos con un deterioro muy grande en educación

Luz Alcain

"Apuntamos a la inclusión de los alumnos y a la profesionalización docente"

Rita Nieves, Vocal del CGE

"Se debate la calidad educativa. Lo que hay que debatir es la calidad social"

Daniel Jacob es profesor de Ciencias Sociales

"La continuidad en la educación es fundamental"

Rosana Castro, directora de Educación Primaria

"Estamos intentando lograr una escuela de calidad"

Marisel Retamal, directora Escuela Nº 82 Liga de los Pueblos Libres

"Es muy bueno que las escuelas tengan extensión de jornada"

Liliana Rivero, directora Escuela Nº36 de Villa Urquiza "Nina"

"Sin contención los chicos no pueden recibir los contenidos de igual forma"

Padre Germán Brusa, docente del Secundario de Gestión Social D-242 "Pablo de Tarso" de Analceto Medina

"La educación pública sigue siendo excelente"

María Quinteros, docente jubilada

"Los padres deciden cambiar a sus hijos a la escuela privada porque tienen clases"

Federico Borras, papá de alumnos de escuela Normal

"Me molesta que se haga la diferencia entre escuela pública y escuela privada"

Viviana Corradini es profesora de nivel primario

"Es necesario hablar es sobre el derecho a la educación para que los chicos ingresen, permanezcan y egresen de la institución"

Milagros Garcilazo, asesora pedagógica de la Escuela Almafuerte,

"Actualmente, nuestros reclamos tienen que ver con el aumento del boleto de colectivo"

Ana Centurión es presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Almafuerte

"Nuestros estudiantes defienden ir a la escuela pública"

"El desafío es menguar estas diferencias que son dadas por la condición socioeconómica"

aseveró que "el menemismo marcó un antes y un después en todas las posibilidades que puede tener la escuela pública administrada desde las provincias, con jurisdicciones pobres y otras, en mejores condiciones. Para mí, hubo un intento de remontar esta situación, la inversión en la década anterior, no puede ser desconocida en ningún sentido.. En muchas, estaba impuesto el techo del 15 %, acá se logró el 19 %. Retomamos ahora el proceso de renegociación salarial"., remarcó que "desde el gobierno provincial tenemos una política educativa instalada.. Nuestros alumnos tienen que estudiar, estar cómodos en las escuelas, pero los docentes también. Por eso brindamos capacitaciones, titularización".Sobre el ausentismo docente, dijo que "vemos que es una realidad."."Cada uno debe cumplir el rol que le corresponde.. Hay docentes que si un chico falta dos o tres días llaman a la casa para preguntar qué pasa", agregó., integrante del comité de disciplina del CGE. Entendió que ", el menemismo fue uno de ellos y otro es el de la actualidad. ¡"Nuestra sociedad es muy dinámica. En 2001 tuvimos una crisis y un quiebre social. Después de eso, lo que se discute en la escuela pública, no es la calidad educativa, lo que hay que debatir es la calidad social, a eso tenemos que apuntar, porque si dejamos afuera los chicos luego, venden droga, roban.Y respecto de la diferencia entre la escuela pública y la privada, es que los que trabajamos en la pública, lo hacemos por puntos, entramos por concurso", dijo Jacob., indicó que ". El compromiso de los docentes en la escuela pública y el trabajo en equipo que se necesita en cada una de las escuelas primarias, por estas situaciones en las que a veces el acompañamiento de los padres no es el mismo, es el doble".Remarcó que "los docentes están preparados y formados para tener las herramientas necesarias y poder enseñar a la diversidad de alumnos y contextos que hay en la provincia. No es lo mismo trabajar en una escuela de Paraná que en una de Islas.".Dijo también que "en muchos casos los papás de los chicos trabajan y en otros casos no se ocupan de sus hijos. En los sectores más desfavorecidos y de vulnerabilidad cultural tenemos las escuelas NINA y de jornada completa. En esos ámbitos mientras el chico esté más tiempo en la escuela es fundamental"., indicó que "cumplí 26 años como docente. Cuando uno se inicia, más allá de las políticas y apuestas que hace el gobierno de turno, va con toda esa vocación a flor de piel y muchas veces no miramos puntualmente críticamente el resto, se va descubriendo después. En ese momento priman las ganas de trabajar, de acumular experiencia".En ese sentido, destacó que "".. Los sábados en nuestra escuela se desarrollan programas sociales que, más allá de que vienen con atrasos en los pagos presupuestarios, siguen adelante con docentes comprometidos.", agregó.Y continuó: ""., manifestó que "las actividades se dan en doble turno. Por la mañana las temáticas escolares y por la tarde talleres. Además tenemos desayuno y almuerzo, momentos en que se comparte. Nosotros empezamos teniendo 11 alumnos y ahora tenemos 74. Los jueves hacemos una radiografía de lo que ocurre en la escuela y hubo un gran despegue".Consideró que ""., dijo que "nos encontramos con los chicos y nos ocupamos de ellos porque es una escuela de gestión social. Antes muchos de los niños que terminaban la primaria en la escuela Gianelli no seguían la secundaria y así surgió la iniciativa de abrir esta institución. Aún no tenemos egresados, eso va a ocurrir en 2019".", dijo.Manifestó que ". La educación es la preparación para la realidad"., dijo que "".Explicó que "fueron muchos los factores que desprestigiaron al docente y a la escuela pública. Nosotros hemos tenido niños que se destacaron en olimpíadas nacionales y estudiaban en escuela pública. La mayoría de los científicos del país no salieron de escuelas privadas.".. Bibliografía sobra, debate sobra y personas que piensan también", agregó., manifestó que "una de las funciones esenciales de la educación es la igualación, dar las mismas posibilidades a todos."."En el día a día veo que mis hijos pierden el hábito. Les cuesta levantarse para ir a la escuela o estudiar, por ejemplo.. La realidad es que hoy en día también ambos padres trabajan, no hay lugar para dejar a los chicos", señaló.Consideró que "se ha naturalizado esta situación, hay responsabilidad de parte de todos. Parece a nadie importarle, empezando por los padres y sumando al gobierno. Quiero saber qué repercusión tienen las asambleas que se realizan semanalmente los docentes en las escuelas públicas".. "Trabajo en una escuela pública y en una escuela privada. Cuando considero que los paros son justos o son necesarios, los hago en las dos escuelas. No me".. Tal vez sea, porque al pagar la cuota, acompañan más en las tareas de sus hijos, acercan los libros que les pedimos, en definitiva, están más", detalló.en primer lugar, tomó palabras de un autor que es Emilio Tenti Fanfani que "plantea que `no hay que hacer la diferencia entre lo público y lo privado porque no la hay, son escuelas totalmente diferentes`. Soy asesora en una escuela pública y también en una privada. LAdemás de la familia, tiene que haber un acompañamiento de todos los actores educativos, como se da en nuestra institución"."La Escuela Almafuerte, en sus orígenes, fue fundada con el objetivo de formar maestras rurales, con el paso del tiempo fue cambiando, se fue adaptando a la realidad de la sociedad. Hoy tenemos en la institución una matrícula heterogénea, con una población que viene de la zona urbana y suburbana de Paraná y zonas aledañas o de diferentes puntos de la provincia. En nuestra escuela tenemos un equipo pedagógico que es el que se encarga de articular con la familia", aseveró.. "El año pasado nos empezamos a interiorizar sobre los centros de estudiantes, buscar información, y así arrancamos. Actualmente, nuestros reclamos tienen que ver con la crisis económica, con el aumento del boleto de colectivo, que padecemos diariamente."., porque con lo que están gastando para ir a nuestra institución, tal vez podrían ir a una escuela privada, y siguen asumiendo sus costos, porque eligen una escuela pública. Los invitaría a ver todo lo que se trabaja en nuestra institución y el trabajo de los docentes; ellos son los que hacen empanadas, fuera de su horario de clases, para hacer una cancha de deporte para nuestros estudiantes o hacen dulces y escabeches para pagarles el pasaje a muchos de ellos"., que fue demonizar todo lo que tiene que ver con el Estado", opinó.En el mismo sentido, afirmó: "Hay que abrir el debate de una manera más amplia. Si nosotros evaluamos cómo ingresa un docente a la escuela pública y a la escuela privada, en la pública, que pertenece a la Uader, todos los docentes entran por concurso de antecedentes y oposición".entendió que ". No es lo mismo el universo simbólico de un chico que ha crecido en un hogar de clase media-alta que el que tiene un universo simbólico depreciado, de una familia con necesidades básicas insatisfechas. Los puntos de partida son diferentes; el desafío que tiene la escuela pública y que muchas veces la escuela privada y otras instituciones no asumen, es menguar estas diferencias que son dadas por la condición socioeconómica y por la situación que le toca a esta sociedad, en este contexto regional mundial, atravesados por cuestiones propias de nuestro país y otras que nos exceden".Esa diversidad social, para nosotros es una potencia, no una dificultad, el hecho de que el hijo de un albañil y el hijo de un abogado se encuentren en el aula de la Escuela Normal, es una riqueza", afirmó.