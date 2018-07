La Fundación Conin se desligó del discurso de Abel Albino

Luego de las declaraciones del doctor Abel Albino, que aseguró que el preservativo "no sirve" para proteger de enfermedades de transmisión sexual, la Fundación Conin, que el mismo médico creó, emitió un comunicado donde se desligó del discurso de Albino en el Senado y remarcó que lo que dijo fue "a título personal"."Ante todo, las mencionadas afirmaciones fueron efectuadas por el Dr. Abel Albino a título personal no en representación de la Fundación Conin y por lo tanto no suponen una toma de posición, ni que la compartamos como Fundación en cuanto tal", dice el comunicado, donde desde la Fundación aclaran algunas situaciones luego de la polémica que se generó ayer."La finalidad única y excluyente de Conin es la lucha contra la desnutrición infantil en la Argentina y en el mundo, a través del estudio, la docencia, la difusión, la prevención concreta y el tratamiento de la malnutrición y desnutrición infantil en todos sus aspectos y dimensiones; Por lo tanto, otras cuestiones, como la ya mencionada de la efectividad del preservativo, son completamente ajenas a sus fines y funciones y no son el objeto de declaraciones, estudios o actividades por parte de la Fundación", agregaron.Doctor en medicina, en 1993 Albino creó la Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin), que se dedica a tratar a chicos con desnutrición en distintas provincias. Empezó en Mendoza imitando el modelo creado en Chile por el médico Fernando Mönckeberg, pero a lo largo de los años su fundación se expandió a más de 15 provincias de todo el país.