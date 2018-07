Sucedió en San Juan. Matías, el papá del recién nacido, denunció que desde el hospital Rawson, de San Juan, no dejaban a Flavia ver a su bebé, que estaba en Terapia, y eso la llevó a pedir el alta. "Tenía tanto miedo por el bebé que se quiso ir. Recién ahí nos dejaron verlo y darle la leche", destacó.



El hombre explicó: "Los médicos le recomendaron dieta y que no se moviera mucho porque tenía presión alta y sus defensas bajas" y ahora "no saben qué pasó", informa Diario La Provincia.



Matías se levantó la mañana de este jueves y la vio con los ojos entreabiertos. "Llamé a la ambulancia y me explicaron cómo controlar sus signos vitales. Tenía poco pulso y a los 45 minutos que llegó, ya no la pudieron reanimar. Era su primer parto", manifestó.



Sus familiares esperan la autopsia.