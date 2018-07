Fotos y videos: Así quedó el colectivo que volcó en la banquina de la Ruta 12

Un colectivo despistó y volcó en la Ruta 12: Once personas hospitalizadas

Video: Un colectivo despistó y volcó en la Ruta 12: Once personas hospitalizadas

Un colectivo despistó esta mañana y volcó a la altura del kilómetro 569 en la Ruta 12, entre las localidades de El Solar y el paraje Quebracho, del departamento La Paz.Por razones que se buscan establecer, la unidad 180 de la empresa Ríos Tour, se despistó, cruzó de mano y volcó en la banquina, informó Elonce Como consecuencia del accidente once personas sufrieron heridas de diferente consideración y fueron asistidas por el personal médico y de enfermería del hospital de Santa Elena. Así lo confirmó a Elonce, el doctor Marcelo Tedesco, director del nosocomio.El profesional señaló que de las once personas que llegaron al hospital, "cuatro quedaron internados en observación, pero todos los heridos están fuera de peligro", afirmó Tedesco a Elonce.Además, el doctor aclaró que una "mujer fue trasladada al hospital San Martín de Paraná, ya que presentaba un traumatismo de cráneo, pero está consciente", resaltó el director del hospital.Por otra parte, el médico sostuvo que "los otros pacientes que llegaron al hospital están fuera de peligro, solamente sufrieron golpes y las lesiones no eran graves", remarcó Tedesco.Además, se refirió a las condiciones en la ruta al momento del accidente. "Había poca visibilidad porque lloviznaba y también la ruta está como enjabonada por lo que se complica el manejo de los vehículos y eso hace más peligrosa la situación", explicó. Elonce.com