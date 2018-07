Preocupa la aparición de cientos de peces muertos en un arroyo: Tomaron muestras

Peces de escamas

Hace varias semanas que se repiten los episodios de mortandad de peces en la zona rural del Molino Doll, del departamento Victoria. Concretamente, se pudo documentar mortandad de bogas, sábalos y dorados en varios lugares del arroyo Doll.Un hombre de Crespo y lector de, que se repite en las orillas del conocido arroyo, que constituye uno de los centros pesqueros más importantes del departamento.Preocupado por la situación, Jorge contó a Elonce que "hace como tres semanas que veo mortandad de peces y cada vez hay más. Se ven muchos: cientos de peces muertos", remarcó el hombre domiciliado en Crespo.Asimismo, aclaró que según pudo apreciar en su recorrida por la zona,Además, sostuvo que "según me contaron los lugareños y pescadores de la zona, es porque el arroyo bajó mucho y con el frío, baja mucho la temperatura del agua y se mueren por el frío. Eso me explicaron ellos", dijo.Un fenómeno similar se registró hace unos días, en Las Cuevas, localidad del departamento Diamante, y, hicieron gestiones para encontrar las causas de la mortandad de peces.El pasado 14 de julio constataron que había peces muertos en la zona de Costa Doll, calzada del Paso ancho de arroyo Doll.La Junta de gobierno de Las Cuevas, pidió a través de la Comisaría de Las Cuevas, la intervención del personal deLa Junta de gobierno de Las Cuevas, también informó a la dirección de Medio Ambiente de la Provincia y al Área de Recursos y Fiscalización de la Provincia, supoy ellos, lo comunicaron a la Junta de gobierno.Sin embargo, otros habitantes de la zona señalaron queSi bien, aún no se conocen las causas de la mortandad de cientos de peces, especialistas y autoridades de ambiente,El Ministerio de Medio Ambiente de la vecina provincia de Santa Fe, advirtió en el pasado mes de junio, cuando se vivían una aguda ola polar en la zona central del país, "que", indicaron en un comunicado., señalaba el comunicado emitido a mediados del mes de junio."Las mortandades en caso de ocurrir, responden a: la bajante abrupta del nivel hidrométrico aislando las lagunas interiores del sistema, las bajas temperaturas reinantes y la presencia de ejemplares juveniles de las distintas especies con mayor sensibilidad al frío", explicaba el ministerio santafesino.Al respecto, argumentaban que distintos monitoreos llevados adelante desde el año 2005, en forma permanente, por la dirección de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros de Santa Fe,"Cuando se registra una bajante muy fuerte en invierno y hay episodios de olas polares,, al hablar con medios de la ciudad bonaerense de San Nicolás.El especialista hizo las declaraciones públicas luego de registrarse el mismo fenómeno en arroyos de esa zona en los primeros días del mes de junio de 2018.