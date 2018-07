El fotógrafo del Cucú de Carlos Paz le da batalla al celular

Foto 1/4 Crédito: El Diario de Carlos Paz Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El Cucú de Carlos Paz tiene 60 años y desde hace 58, Domingo Falcón está instalado a sus pies para fotografiar a los turistas que visitan el ícono de la ciudad del Valle de Punilla.



"El Cucú nunca va a perder la tradición de la gente. La gente viene por el Cucú para ver cuando sale", dijo el hombre que ha presenciado también las veces en las que fue robado y restaurado.



Aunque está firme con su puesto ofreciendo el servicio de ser retratado en ese punto de Carlos Paz, lamenta que ahora el negocio "está medio muerto porque con el celular todos están mirando para arriba".



"Aparecieron las máquinas para hacer las fotos y ahora los celulares me mataron pero la tradición de uno está firme", aseguró.



No obstante, aún esperanzado afirma que "siempre alguna foto saca, sobre todo con los jubilados. Vamos a seguir hasta que aguantemos", sostuvo a Cadena 3.



"Cuando la gente se acerca y me pregunta la hora, yo les digo que miren mi reloj y le señaló el Cu-Cú. Ese es el único reloj que yo conozco"; aseguró.



"Ha sido un placer trabajar aquí, porque la mayoría de los artistas que pasan por la ciudad se acercan y vienen a sacarse fotos acá. Estoy muy conforme con lo que pude hacer acá y con la familia que tengo. Voy a seguir junto al Cu-Cú hasta que me llame el Creador"; reveló Falcón.



Cuando Falcón pisó por primera vez la plazoleta ubicada sobre el Bv. Sarmiento, tenía 17 años. En aquel entonces la ciudad no tenía diez mil habitantes y comenzó a trabajar como asistente de quien tenía la concesión de las fotografías en el reloj gigante. Las siguientes décadas fueron marcando la explosión turística de Carlos Paz y la consolidaron como un "destino predilecto".