El ascensor de un hotel cayó al vacío con nueve personas en el interior

Un ascensor con nueve personas en su interior cayó al vacío anoche en el hotel Savoy, de San Lorenzo y San Martín de la ciudad de Rosario. De acuerdo a las primeras informaciones, una de las víctimas sufrió fractura expuesta en una pierna y el resto tuvo traumatismos leves.



Al lugar acudieron móviles del Sies que derivaron a tres heridos al Sanatorio Mapaci y a uno al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. El resto, según informó la policía, fueron atendidos en el lugar o se retiraron por sus propios medios ya que las lesiones no eran de gravedad.



Según fuentes oficiales, el siniestro trascendió a partir del llamado al 911 de un vigilador privado del lugar quien dio cuenta que poco después de la medianoche escuchó un fuerte estruendo que provenía del subsuelo del edificio y que al acudir al lugar detectó que uno de los ascensores del inmueble había caído con nueve personas en su interior.



El detalle de las personas que fueron atendidas:

Israel O., de 32 años, quien sufrió traumatismo en el tobillo y corte en zona dorsal, trasladado al Mapaci.

Exequiel E., de 47 años, refirió dolencias en piernas y fue trasladado al Mapaci.

Marcelo V., de 53 años, sufrió politraumatismos varios, trasladado al Mapaci.

Hernan L., 42 años, fractura miembro inferior derecho, trasladado al Heca.

Carlos E., su edad no trascendió, sufrió fractura de tobillo y fue trasladado por medios particulares.

Además resultaron víctimas Exequiel E., Claudio S., Exequiel P., y un último hombre de nombre Rogelio. Estas personas se retiraron del lugar por sus propios medios no aportando mayores datos. (La Capital)