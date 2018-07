Tiene 28 años y vive con dolor por extraña enfermedad: toma 30 pastillas por día

Cómo colaborar:



"Hace más de tres años que siento un dolor constante en gran parte del cuerpo durante todo el día", afirma Natalia Gisele Scalise de 28 años. Ella, que inflama su médula espinal, haciéndole sentir múltiples dolores, como ardor, hormigueos, espasticidades y calambres muy fuertes., agrega la joven.Natalia. Según su médico neurólogo,, un pequeño dispositivo electrónico que se implanta en el cuerpo para tratar un dolor crónico que no responde a otros tipos de tratamiento médico.Todo empezó en abril de 2015, cuando durante un fin de semana, tuvo una fuerte fiebre de 40 grados. Para el lunes, había desaparecido, pero comenzó a sentir los pies helados, además de no tener fuerzas para caminar. El miércoles le diagnosticaron, de forma errónea, una infección urinaria. El jueves no sentía la mitad de su cuerpo, desde el abdomen a los pies. Ese mismo día terminó internada, sin poder moverse y con un pronóstico poco prometedor.Cuando finalmente le diagnosticaron neuromielitis óptica, también llamada enfermedad de Devic, su vida cambió drásticamente. ". Me levanto para comer, para hacer algún trámite y para ir, cuando junto las fuerzas suficientes, a la universidad", explica Natalia, que está tratando de terminar la licenciatura en organización industrial. Luego aclara: "Siempre acompañada de mi mamá, porque no puedo ir a ningún lugar sola".. "La cabeza no me funciona como antes. Me cuesta el doble pensar las cosas, se me olvidan las palabras. Claramente como consecuencia de tomar tantas pastillas. Es muy desgastante ver como esto parece no tener fin", cuenta la estudiante, que desde los 24 no puede conseguir ningún tipo de trabajo.Sus médicos probaron otros tratamientos, como darle numerosas y profundas inyecciones en la columna. Pero tampoco lograron calmar sus dolores.Si bien el nueroestimulador se presenta como la solución más viable, su prepaga pone reparos a la hora de llevar adelante el tratamiento. "Ellos dicen que no hay datos científicos que comprueben al 100% que cure el Devic. Pero si no probamos jamás sabremos si resulta. Claramente todo lo que me hicieron hasta ahora no hizo más que empeorar las cosas", opina.Por esta razón,. Para realizar el trámite legal,"Somos sólo mi mamá y yo, buscando la forma de solucionar esto. Lo único que quiero es parar con este dolor", concluye.-Podés apoyarla firmando su petición en Change.org -O podés ayudarla a costear el recurso de amparo depositando dinero en la siguiente cuenta de bancoCuenta Corriente Banco Santander RíoN° de cuenta: 791-350930/6N° de CBU: 0720791688000035093068CUIL/CUIT: 23-35168453-4Titular: NATALIA GISELE SCALISEContacto:nati.scalise@yahoo.com.ar@ScaliseNatalia