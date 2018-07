Advierten que peligra la continuidad de un comedor comunitario

La dura realidad social lleva a que se sigan sumando bocas que alimentar y la falta de recursos pone en peligro la continuidad del comedor Carita Feliz de barrio Zapata de la ciudad de Concepción del Uruguay.



A través de las redes sociales, la gente de Carita Feliz, comedor situado en el barrio Zapata, puso en conocimiento de la difícil situación social que se ve no sólo en su zona sino, también, en el plano general. "Sabemos que la situación está difícil para todos, pero hay muchos chicos que únicamente comen una vez al día", se indicó.



Al respecto, se consignó que el comedor brinda la ración alimentaria a casi 100 niños y que, para garantizar su continuidad, es prioritario recibir mercaderías.



"Todo insumo será bienvenido y empleado en la elaboración de los platos. No importa la cantidad sino la voluntad de tender una mano solidaria", se expresó.



La suma de esas acciones humanitarias posibilitará derribar "el egoísmo y la avaricia que vuelve a las personas sordas y ciegas, porque no escuchan ni ven la necesidad de otras".



Así, se instó a los lectores a hacer viral (difundir) ese mensaje. "Gracias y recuerden que ser solidarios ilumina el alma y alarga la vida", se aseveró desde Carita Feliz.



Quienes puedan colaborar con donaciones de alimentos no perecederos (arroz, fideos, harina, aceite, legumbres, sal, condimentos, leche en polvo, azúcar, galletas, galletitas u otros, envasados o enlatados) podrán acercarlos a calle Los Pinos 69 de Concepción del Uruguay.

Fuente: Diario La Calle