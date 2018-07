Científico argentino premiado por estudio sobre efectos de yerba mate en huesos

Lucas Brun, investigador del Conicet Rosario, fue premiado por la American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR). El reconocimiento "2018 ASBMR Rising Star Awards" le permitirá avanzar en sus estudios sobre el efecto de la yerba mate en los huesos.La ASBMR entrega tres distinciones de este tipo a investigadores de Estados Unidos y a dos del resto del mundo: una de ellas viajó a Argentina y aterrizó en el Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, donde el doctor Lucas Brun lleva adelante su investigación que intenta explicar el efecto que tiene la yerba mate en los huesos.Este premio contempla el otorgamiento de fondos, que le permitirá a Brun y su equipo avanzar en su proyecto, que tiene como objetivo demostrar los efectos positivos que tiene la ingesta de mate, la infusión argentina por excelencia, en la estructura ósea de las personas.En el año 2015 Brun junto a su equipo publicaron un estudio que tuvo como objetivo evaluar de manera integral el efecto que tenía la yerba mate en los huesos. En ese marco, realizaron trabajos de experimentación y llegaron a los siguientes resultados: la densidad mineral ósea y la cantidad de trabéculas dentro del hueso era mayor en aquellos animales de experimentación que recibieron infusión de yerba mate.En 2016, Brun recibió un subsidio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y en 2017 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).En 2017 el investigador presentó los resultados de sus investigaciones sobre del efecto positivo de los componentes individuales de la yerba mate sobre las células de hueso, en el congreso de la ASBMR que se realizó en Denver (Colorado, Estados Unidos).Según explicó el investigador, en estos momentos están evaluando "el efecto de los componentes en forma combinada, el efecto de una yerba mate con mayor capacidad antioxidante en un modelo in vivo y posteriormente se realizarán estudios para evaluar parámetros de estrés oxidativos tendientes a estudiar el posible mecanismo de acción".Actualmente, el Conicet junto al Instituto Nacional de la Yerba convoca a presentar postulantes para becas doctorales y posdoctorales para desarrollar investigaciones vinculadas a la producción, elaboración y consumo de la yerba mate. (Rosario 3)