"No hay palabras ante la muerte de un hijo", dijo el papá de Fernando Pastorizzo

Policiales Los fundamentos de la sentencia que condenó a Nahir Galarza a prisión perpetua

Gustavo Pastorizzo fue a escuchar los argumentos de la sentencia a Nahir Galarza, la asesina de su hijo Fernando, pero se encontró con la noticia de que no se iban a leer los mismos, y que todo se remitía a entregar "una copia a los abogados de la querella y otros a la defensa de Nahir".Dijo que se quedó con la "ilusión de saber qué decían esos fundamentos que determinaron la reclusión perpetua, y por qué no entró la alevosía".Comentó que la vorágine que "originó el crimen de Fernando cesó un poco tras el veredicto del tribunal". Ahora ", debido a que todo el tiempo que duró el proceso, solo pensaba en que todo se desarrolle lo más rápido posible. Que la causa se eleve a juicio y que esta asesina tenga el máximo de condena como finalmente sucedió".", declaró Gustavo.Expresó que no hará un libro "relacionado con la muerte de Fernando como salió publicado en un portal de noticias nacional, simplemente le conté a una amiga en Tribunales que me gusta escribir y que estaba haciendo algo referido a la vida de Fernando. En algunos momentos escribo cosas para mí y para el hermanito de Fernando que viene en camino. Para que sepa cómo era él", resaltó.Dijo que no es Dios para "perdonar a Nahir y a su familia.", concluyó en diálogo con El Día.