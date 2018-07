Hicieron un "puentazo" a favor del aborto en Gualeguaychú

Los primeros pañuelos verdes comenzaron a verse pasada las 17 horas, y en pocos minutos fueron unas 50 personas las que dijeron presente en la Plaza San Martín, donde el colectivo "Enredada Feminista Gualeguaychú" hizo la convocatoria para volver a reclamar que el próximo 8 de agosto el Senado de la Nación apruebe el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).Pero la plaza San Martín fue sólo la primera parada, porque además de un pañuelazo a favor del aborto seguro, legal y gratuito, las organizadoras convocaron también a marchar hasta el puente Méndez Casariego para que la proclama sea escuchada por más vecinos de Gualeguaychú.La columna partió a las 17.30 por Luis N. Palma en dirección al puente naranja, pero contrario a la mayoría de las marchas, no cortaron el tránsito sino que fueron por la plazoleta central, permitiendo que la circulación vehicular continúe con normalidad.Al igual que en las marchas y convocatorias anteriores, la manifestación estuvo compuesta en su gran mayoría por mujeres jóvenes, muchas de ellas adolescentes, que aportaron el cotillón y las caras pintadas color verde que ya son característicos del movimiento.El megáfono de una de las manifestantes hizo saber durante todo el trayecto la intención de la movilización: que el próximo 8 de agosto, cuando tenga lugar en la Cámara Alta de la Nación el debate sobre el aborto legal, los Senadores hagan ley el proyecto IVE, que ya obtuvo media sanción en Diputados el 13 de junio pasado, cuando tras una maratónica sesión se aprobó con 129 votos a favor contra 125 en contra."La madrugada donde se logró la media sanción en la Cámara de Diputados demostramos que nuestra causa es masiva, que ganó la calle, que ya está en marcha y que no vamos a parar hasta que sea respetado este derecho de elección", afirmaron desde la organización, ampliando así uno de los conceptos más escuchados mientras iban rumbo al puente: "La maternidad será deseada o no será". (El Día)