Aplicaron multas por fallas en la habilitación de conductores de cargas

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, sancionó a tres centros de capacitación y a tres prestadores médicos, especializados en el examen de idoneidad profesional y el examen psicofísico de choferes de transporte de cargas generales, respectivamente.



Es la primera vez desde el año 2005 en el caso de los centros de capacitación y desde 2007 para los prestadores médicos, que se aplican sanciones por este tipo de incumplimientos.



La CNRT impuso tres sanciones a centros de capacitación profesional de cargas generales, además de suspender a tres prestadores médicos por 16 días, como resultado de auditorías efectuadas en el 2017.



En relación con los centros de capacitación, allí se dictan los cursos básicos para obtener la licencia de conducir, así como los cursos anuales de perfeccionamiento. En los controles se constató que las irregularidades se centraron en el dictado del curso: no se realizaban evaluaciones a lo largo del proceso, no participaban los conductores y no abordaban los temas desde un punto de vista interdisciplinario. La multa en esta oportunidad equivale a 22.060 pesos.



Respecto de los prestadores médicos, ubicados 2 en Santa Fe y 1 en Tucumán, corresponden a la Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas. Los motivos de infracción se basan en deficiencias y falta de equipamiento, historias clínicas sin firma del médico y falta de derivación a psiquiatría, entre otros. La sanción impuesta corresponde a 16 días de suspensión de cada prestador.



Del total de conductores habilitados para circular a nivel profesional con aptitud vigente y curso de capacitación aprobado, el 65 por ciento corresponde al transporte de cargas generales.