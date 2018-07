Falleció una de las Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú

Foto: Teresita Dezorzi Crédito: El Día

Teresita Giacopuzzi de Dezorzi fue una de las Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú que continuó su lucha durante más de cuatro décadas. Su hijo Oscar Alfredo "el Ruso" Dezorzi fue detenido en la madrugada del 10 de agosto de 1976 en su domicilio y delante de su familia. Lo llevaron de manera violenta, casi desnudo y en medio de la noche. Su madre nunca más volvió a saber de él.



Con profundo dolor, sus familiares y el grupo de apoyo de Madres despidió a una de las referentes de los Derechos Humanos de la ciudad del sur entrerriano.



En los diferentes aniversarios del Golpe de Estado de marzo de 1976, Teresita recordaba la historia de su hijo y en ella, la de miles de detenidos desaparecidos de la Dictadura Cívico Militar.



"Al principio las Madres de Buenos Aires se ponían un clavo en la solapa del saco porque no sabían cómo distinguirse. Después lo dejamos porque se iban a dar cuenta. Después me contaron que habían resuelto ponerse un pañuelo negro. Y Aurora (Fracarolli) sin embargo, nos contó en una reunión que resolvieron ponerse una cosa blanca por el pañal de los chicos", contó Teresita en una entrevista brindada a ElDía en 2014.



El Ruso Dezorzi militaba y trabajaba en los barrios más humildes de Paraná. "El día que golpearon mi casa, yo sabía que eran ellos. La puerta parecía que la volteaban y yo sabía. Porque yo le decía a mi hijo más chico (Jorge): 'yo tengo miedo. Vivo mirando la ventana'. Se lo llevaron a la madrugada y él estaba engripado", con estas palabras Teresita recordaba aquella madrugada trágica en que secuestraban a su hijo.



Como consejo de vida, Teresita sostuvo que cuando queda una silla vacía "hay que aferrarse a Dios, porque yo iba a la iglesia y me parecía que lo veía a él con la sonrisa. Me sentía bien en la iglesia".



La despedida



Desde el grupo de apoyo de Madres, Osvaldo Delmonte, despidió a Teresita a través de las redes sociales. Expresó que "las Madres de Plaza de Mayo no mueren por que pertenecen a un Colectivo Histórico que las trasciende y nos trasciende.



Teresita Giacopuzzi, mujer sencilla, típica gringa entrerriana, simple y directa para decir las verdades más brutales y denunciar sin tapujos a los responsables de la desaparición de su hijo Oscar. Fue testigo del secuestro ocurrido en su casa de Gualeguaychú la fría madrugada del 10 de agosto del año 1976 y vivió, como madre, unas de las experiencias más duras que se pueda vivir: ver que se llevaban a su hijo esposado, a los golpes, casi desnudo, enfermo y nunca más saber de él.



Hoy te despedimos querida Madre de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, recordando tu rostro sufrido pero también tu sonrisa y recordar también ¿porque no? cómo te divertía que embromáramos con tu nombre, el cual pronunciamos con respeto, amor y con mayúsculas. Hasta siempre querida 'Santa Teresita'".