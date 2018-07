La Anmat retiró del mercado varios lotes de un medicamento para la presión

De acuerdo a, la medida alcanza a más de 100 lotes producidos por siete laboratorios, que poseen el principio activo elaborado por el fabricante Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd, de China, que está sospechado de contaminación.La Anmat aclaró que "".Pese al retiro, el organismo sugirió a los pacientes que están tomando alguna de las marcas y lotes cuestionados de valsartán que no suspendan los tratamientos sin consultar a su médico y/o farmacéutico."La suspensión del mismo puede generar consecuencias mayores para su salud y el profesional médico es el indicado para evaluar la alternativa adecuada para cada caso particular y tratamiento", advirtió el organismo, que puso a disposición de los pacientes la línea Anmat Responde (0800-333-1234), a la que se puede llamar de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados y domingos de 10 a 18, además del correo electrónico responde@anmat.gov.ar En ese sentido, la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) expresó en un comunicado que es "necesario advertir que aquellos pacientes que se encuentran tomando algún medicamento que contenga valsartán no deben suspender la toma hasta tanto consulten a su médico, pues las consecuencias de hacerlo sin la debida indicación implican un alto riesgo".En un documento, la Anmat detalló cuáles son los lotes posiblemente afectados con la impureza en el principio activo, que fueron retirados del mercado.