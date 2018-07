Afirman que el agua de Colonia Avigdor está contaminada

La Asamblea Más Ríos Menos Termas adelantó que esta semana presentarán una nota ante los organismos correspondientes por los valores arrojados en un análisis realizado en el tanque de agua para consumo de Colonia Avigdor en el Departamento La Paz.

En el Análisis Bacteriológico observaron "para la Determinación 2 que Coliformes Totales (Colif T/ 100 ml) da como resultado 3,8 superando lo aceptado por el Código Alimentario Argentino (CAA) que sería menor o igual a 3 Coliformes Totales cada 100 mililitros, llegando a la conclusión de que el agua de esa determinación no es agua potable".



Por otro lado, el Análisis Fisicoquímico del agua dio como resultado "para el Arsénico un valor de 0,08 mg/l cuando el valor aceptado el CAA y la Organización Mundial de la Salud es de 0,01 mg/l, es decir, 0,07 mg/l más que lo aceptado para consumo humano. Cabe destacar que el Arsénico genera problemas de salud si su consumo en el agua es prolongado. Este elemento es acumulable en el organismo por exposición crónica, y a ciertas concentraciones ocasiona afecciones como: alteraciones de la piel (relajamiento de los capilares cutáneos y la dilatación de los mismos) con efectos secundarios en el sistema nervioso, irritación de los órganos del aparato respiratorio, gastrointestinal, y hematopoyético y acumulación en los huesos, músculos y piel, y en menor grado en hígado y riñones".



"Los resultados de los Análisis Bacteriológicos y Fisicoquímicos de agua de Colonia Avigdor, llegan a la asamblea ante la denuncia realizada en la Fiscalía de la Paz, la cual es realizada por nuestro vocero, Elio Kohan, el pasado 14 de noviembre del 2017, ya que un mosquito el día anterior había estado realizando fumigaciones en lotes a cargo de Fundación Judaica junto a la residencia de la familia, pudiendo contaminar el agua de consumo humano, sumado a que esta máquina que sirve para aplicación terrestre estuvo circulando por la calle principal del pueblo", adelantaron.

En tanto que remarcaron el fallido procedimiento de la Fiscalía: la denuncia se realizó el 14 de noviembre del 2017 y recién el 5 de enero 2018 se realizó un análisis de agua de un tanque que si bien se mostró cercano al mosquito no es el que se denunció.



"Es el tanque de agua del pueblo y lo que claramente nuestro vocero denunció es la posible contaminación del agua del tanque de una residencia particular, en segunda instancia remarcamos que el Análisis Bacteriológico y Fisicoquímico no indican la presencia de agroquímicos porque no se le pidió al laboratorio, finalmente, la Fiscalía de La Paz notifica recién a finales de junio del 2018 que la denuncia será archivada por faltas de pruebas, claro que no hay pruebas porque no se hizo el análisis correspondiente y tampoco se solicitó al denunciante las pruebas gráficas que puso a disposición, por lo tanto, sospechamos que no es un error de procedimiento sino que no se hizo el análisis que se debería para no quedar en evidencia dada la relación de lo denunciado con la Junta de Gobierno, la Fundación Raíces y el Ministro de Ambiente de la Nación", explicaron en un comunicado.



La asamblea busca demostrar que la Justicia actúa en forma "errada y fuera de tiempo, porque se tardó 52 días en ir a tomar muestras y lo hicieron en un lugar que no era el denunciado".



Desde la asamblea esperan que se tomen las medidas necesarias y así garantizar agua apta para consumo y que "el Ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, además de vacacionar en Colonia Avigdor cumpla con las responsabilidades que le corresponde tanto como ministro y como apoderado de la Fundación Raíces a los fines de que no se generen daños ambientales o en la salud de la población", sentenciaron.