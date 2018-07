Fallo judicial ordena cubrir dispositivo "sin pinchazos" a paciente con diabetes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó en el mes de agosto de 2017, elSe trata de una alternativa al glucómetro tradicional de "pinchazos" para las personas que sufren diabetes y de esta manera, se puede hacer un seguimiento de sus niveles de glucosa de modo no invasivo con un reloj inteligente La tecnología revolucionaria para medir niveles de glucosa en niños y adultos con diabetes, ya está disponible en el país, y contribuye a un mejor control de la diabetes, una enfermedad con carácter epidémico que afecta a 1 de cada 10 adultos en Argentina.

Cómo es el novedoso dispositivo

Un inédito fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paraná N° 2, a cargo del doctor Daniel Edgardo Alonso, se conoció días atrás y es una gran noticia para las personas que padecen diabetes y que buscan evitar los pinchazos.Una joven paranaense, presentó un, en el queKit de Inicio (1 lector + 2 sensores), conforme lo recetado yEn su pedido, Nadia, argumenta laAdemás, la paciente con diabetes expone "que el Freestyle Libre es capaz de monitorizar los niveles de glucosa en sangre a través de un escaneo, sin pinchazos" y sostiene que, alega en su recurso presentado ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Paraná N° 2.El deseo de ser madre, es central en el pedido de la paciente, ya que según señala, "una mujer diabética embarazada, necesita de un tratamiento aún más exhaustivo de su enfermedad,Al responder el amparo de la paciente, Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE), "rechazó la petición de la paciente por improcedente" y afirma que la misma,. Además,Por otra parte, la mutual alega queOSDE, también argumentó ante el requerimiento de la paciente que"la ANMAT ha advertido, con relación a lo solicitado por la actora, limitaciones, riesgos y efectos secundarios, que podrían incluso poner en riesgo, la posibilidad de embarazo deseado por la accionante", según el escrito al que accedióSegún citó el juez federal Nº2 de Paraná, al aceptar el amparo interpuesto por la paciente con diabetes que, citó el titular del juzgado.Al respecto, el juez señala que, resume el doctor Alonso.Según el fallo al que accedió Elonce, el juez explica que la mutualAl referirse al mencionado argumento, el juez remarca que "debe recordarse que, no acabándose en él las obligaciones de los operadores sanitarios, las cuales se extienden a las sentadas en los Tratados Internacionales y en la Constitución Nacional", remarca el magistrado."Por esto,. La demandada no debe excusarse en la no obligatoriedad a la que alude, puesto queatento el carácter dinámico que tiene la evolución de la ciencia médica", resalta el juez yEl titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paraná N° 2, a cargo del doctor Daniel Edgardo Alonso y cuya secretaria es Andrea Todoni, explica en su resolución que, argumentó enAdemás, el juez sostiene que, señala la resolución.Por todo lo expuesto, el juez resolvióSe trata de un medidor no invasivo capaz de monitorizar los niveles de glucosa en sangre, en cualquier momento, a través de un simple escaneado.El medidor consta de un discreto sensor para colocar adherido a la piel que mide automáticamente y almacena de forma continua las lecturas de glucosa, de día y de noche, y de un sensor que escanea los niveles y permite ver los datos recopilados por el sensor.El mecanismo permite ser alertado mediante un aviso de cambios alarmantes en los niveles de glucosa, evitando caer en peligrosos estados de hipoglucemia o hiperglucemia.