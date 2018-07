Denuncian por amenazas de Momo de WhatsApp: ¿Qué es el peligroso viral?

Amenazas y estafa

Desmontando a Momo

Piden evitarlo

Una familia que vive en Perico, Jujuy, denunció ante la policía que recibieron amenazas de muerte de "Momo", un viral que circula por WhatsApp.Con una imagen bastante desagradable, Momo es un contacto que algunos usuarios denuncian que les aparece en el servicio de mensajería. Las historias dicen que se trata de un número maldito.Solamente se lo puede contactar a las 3 de la madrugada y no podés permitir que te escriba dos veces seguidas. El último detalle es el más difícil. No podés ser reiterativo, y si fallás dos veces "desaparecerás del planeta sin dejar rastro".Según informó El Tribuno de Jujuy, la familia denunció que uno de sus hijos, de 16 años, lo contactó y empezó a recibir amenazas de muerte. Por este motivo, la madre se presentó en la Seccional 21 de la ciudad para radicar la denuncia, aunque los mensajes siguen llegando.Por las amenazas recibidas, el adolescente no quiere salir de su casa. Según informó el medio, aunque cambiaron la tarjeta SIM del celular del chico, los mensajes le siguen llegando.El problema es el riesgo que corre una persona joven (precisamente el espectro de audiencia al que Momo va dirigido) de entablar una relación con alguien que no tiene cara ni nada, un desconocido que puede usar lo que el contacto le dice para ciberacosar, para extorsionar o para estafarlo, ya sea dinero o datos privados. E incluso, igual que la Ballena Azul, incitarse a comportamientos perjudiciales, destructivos y hasta mortales.Pero por más aterrador que sea el avatar, detrás de Momo solo hay una (o varias) persona de carne y hueso, y Momo se puede desmontar para ver que sólo es artificio. Empezamos con el número de teléfono, que ya nos da la pista de dónde ha surgido esto: el prefijo +81 pertenece a Japón, igual que el supuesto Momo.Según la web Fayerwayer, Momo es una simple escultura expuesta en una galería de Ginza, en Tokyo, perteneciente a una muestra de fantasmas y espíritus, muy populares en el folklore nipón. Momo impresiona la primera vez que se la ve, pero es eso: la creación de un artista que alguien fotografió y decidió ponerse de avatar y crear el personaje que causa problemas en el servicio de mensajería.Dado que Momo se está haciendo viral, no faltan los comentarios por la Red de gente que afirma que Momo sabe cosas de su vida privada, de su familia, que es capaz de contestar en varios idiomas distintos, etc. Pero también hay gente que han añadido el número de teléfono y Momo no les ha respondido.¿De verdad estamos ante la nueva Ballena Azul o es un mito que debido a la viralización por Internet se propaga rápidamente? Lo único que está claro es que no se debe añadir el número, bloquearlo en caso de haberlo hecho, para evitar ser víctima de phishing, extorsiones o ciberacoso.