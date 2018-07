Fallo cordobés cuestiona la ley de aceite de cannabis

Se trata de un fallo inédito en Argentina porque cuestiona la ley que legalizó el suministro de aceite de cannabis en 2017, ya que esta solamente lo permite para quienes sufren una sola patología: epilepsia refractaria.



La Cámara Federal de Córdoba emitió una resolución para que le sea suministrado aceite de marihuana a una paciente cordobesa que sufre de neurofibromatosis, una forma de trastorno genético del sistema nervioso.



Contra la Anmat

El fallo dice que la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) se excedió en su poder de policía al no haber permitido que también pudieran acceder al aceite de cannabis los pacientes que sufren otras patologías.



Este pronunciamiento se produce en momentos en que el país se dispone a abrir el debate sobre la tenencia y consumo personal de drogas, a través de la elevación al Congreso de un proyecto del nuevo Código Penal.



La resolución lleva la firma de los camaristas Luis Roberto Rueda e Ignacio María Vélez Funes, y de la secretaria de cámara Carolina Prado, quienes actúan como tribunal de feria. El escrito hace lugar a la medida cautelar que había presentado una mujer contra la obra social universitaria Daspu y contra el Estado nacional para poder acceder al aceite de cannabis.



Argentina aprobó en 2017 la ley 27.350, muy criticada por pacientes y especialistas, que despenalizó la importación de un tipo de aceite de cannabis sólo para una determinada patología.



El pedido de la paciente cordobesa es para poder continuar con el tratamiento médico prescripto por diversos profesionales que la asisten.



La mujer, que es representada por el abogado Jorge Orgaz, pidió que el Estado nacional la inscribiera en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, establecido por ley.



También solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley nacional de aceite de cannabis. Una decisión urgente

La mujer había presentado un amparo el 20 de junio, que había sido rechazado el lunes 16 de julio por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, medida que fue revocada por este nuevo pronunciamiento.



La resolución judicial, que cita abundante legislación internacional sobre el derecho a la salud, pide que el juez federal de feria se expida "a la mayor brevedad" sobre el fondo de la cuestión.



Además ordena a la Anmat, a la Aduana y a la obra social Daspu que hagan todo lo necesario para que la paciente cuente rápidamente con el aceite, y se le asegure el suministro en forma continuada y completa.



El fallo recalca que la mujer cordobesa "no se encuentra en condiciones físicas ni psicológicas de esperar la tramitación de la causa judicial hasta que recaiga sentencia definitiva en este pleito y aguardar la incorporación al plan estatal de suministro de aceite de cannabis". De ahí, la aceptación de la medida cautelar.



La obra social le había respondido a la mujer que no podía cubrir aceite de cannabis y le había sugerido que fuera con su pedido ante la Anmat. Pero el organismo nacional se negó a suministrarle el medicamento por considerar que no contaba con la autorización necesaria, dado que no padece la única patología aceptada por la ley.



La resolución recalca que Anmat "no ha efectuado una enumeración exhaustiva de las patologías que requieran del uso de aceite de cannabis, estén o no incluidas en el programa implementado para tales fines".



El tribunal analizó cuál fue el sentido que le quisieron dar a la ley los legisladores al momento de regular el uso de cannabis medicinal. Concluyó que "no surge del espíritu del legislador limitar el derecho al acceso de medicamentos derivados del cannabis a una patología particular. Por cuanto ?señaló? queda entreabierta la posibilidad de que diversas patologías sean incluidas en el programa en cuestión". Según el tribunal, la Anmat contrarió esos principios expuestos por los legisladores en el Congreso y se excedió "en el ejercicio del poder de policía que le compete como autoridad de aplicación del Ministerio de Salud".



Eso es porque "deja desamparados a todos aquellos que pudieran sufrir una patología que requiera del uso del medicamento en cuestión", y que no sufran específicamente de epilepsia refractaria.



La paciente cordobesa había recibido una prescripción médica de aceite de cannabis por parte del médico de Daspu. Antes le había recetado morfina y pregabalina en cantidades que le terminaron provocando daños colaterales en el hígado, en el riñón y en el estómago, además de mareos.



La resolución cita los argumentos de las diputadas nacionales por Córdoba Brenda Austin y Olga Ristra, quienes en la discusión legislativa de la ley dejaron claro que no se trataba de beneficiar solamente a los pacientes con epilepsia refractaria, sino también a los de otras patologías.



En abril de 2017, la Justicia federal cordobesa ya había emitido otro fallo inédito cuando decidió devolverle a una paciente el aceite de cannabis que había sido secuestrado en un procedimiento policial antidrogas. Una legislación criticada por incompleta

Sólo admite su uso para la epilepsia refractaria.



La ley establece que el Estado suministrará gratuitamente los derivados de la marihuana a los pacientes, siempre y cuando estén inscriptos en el programa del Ministerio de Salud de la Nación, padezcan una patología incluida en la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y cuenten con una prescripción médica que recomiende el uso terapéutico de la marihuana. En los hechos, sólo se terminó permitiendo la importación de un tipo de aceite y para una sola patología: la epilepsia refractaria.



La Voz del Interior