Por una tormenta de nieve, hay 50 mil personas sin electricidad en Neuquén

La ciudad neuquina de Zapala, junto a un grupo de seis pequeñas comunidades del centro de la provincia, lleva dos días sin electricidad producto de un temporal de nieve que derribó ocho columnas de alta tensión. En apenas 48 horas el panorama ya es posapocalíptico. La situación que afecta a más de 50 mil personas en la zona podría continuar por otros tres días, según informan en la provincia. Sin embargo, fuentes de la localidad le aseguran a Clarín que las reparaciones no estarían terminadas antes del próximo viernes debido a las demoras y falta de recursos que observan en los arreglos.



Hay vecinos que exigen que el gobernador Omár Gutiérrez dicte la "zona de emergencia" con la cual podrían comenzar a recibir combustible, provisiones de agua y alimentos a la ciudadanía. Referentes locales pidieron por su lado la intervención de la Defensora del Pueblo.



A esta altura la población se ha quedado sin agua potable porque las bombas dejaron de inyectarla al sistema. Los almacenes medianos y pequeños, que no tienen grupos electrógenos propios, se enfrentan a pérdidas millonarias debido a la descomposición de carne, verdura, leche, yogurt, entre otros alimentos perecederos. Los celulares de la mayoría de los vecinos agotaron su batería y dejaron de prestar alguna utilidad. En pleno invierno, con una noche que cae muy temprano en la Patagonia, se vendieron todas las baterías y velas de la localidad. Las familias deben irse temprano a la cama para aprovechar cada minuto de luz natural.



En las estaciones de servicio se observan larguísimas colas de vehículos locales y de turistas que pretende llegar a sus destinos de vacaciones en San Martín de los Andes, Bariloche, entre otros. Algunas no tienen electricidad y otras no pudieron reponer sus existencias.



"¿Viste Walkind Dead que no anda nada de nada? Así estamos en Zapala", le cuenta un vecino. "La situación es mucho peor de cómo la pinta el gobierno provincial, vamos a estar en graves problemas si no vienen a ayudarnos pronto", agrega.



El hospital público y las clínicas privadas solo atienden casos de emergencias. No hay oficinas públicas abiertas al público. Cerraron todos los bancos, los comercios en general, los restaurantes y los cafés. No existe una forma adecuada de atender a los clientes en ninguno de estos casos, explican en la ciudad. Así como se agotaron los alimentos frescos, tampoco opera el sistema informático.



Zapala volvió prácticamente a sus orígenes, al 1913, la fecha de su fundación. Hace dos días una marcada baja en la temperatura generó "manguitos" de hielo de unos 10 centímetros en las líneas de alta tensión. El resultado es que se quebraron 8 columnas de 22 metros de alto y 3 toneladas y medio de peso. En la misma situación de Zapala quedaron Las Lajas, Loncopué, Aluminé, El Cholar, Villa Pehuenia y El Huecó, aunque algunas de estas comunidades han recibido algunas horas de suministro que les alivió parcialmente el escenario.



"Fue un fenómeno inédito en la provincia y es posible que en el país", informó a los medios el gerente general del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), Raúl Barahona. En Zapala, entre los pobladores crece otra versión. La falta de mantenimiento de la línea habría sido la verdadera causa de su colapso. Por la baja temperatura se vio afectada también la línea de tensión paralela de 33kv. Desde el EPEN señalan que están enviando parcialmente 2mva desde Primeros Pinos a algunos barrios de Zapala y que este domingo arribarán dos grupos de 5mva alquilados en Buenos Aires. Pero la localidad de 42 mil habitantes requiere muchas más capacidad.