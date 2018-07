Pareja con cáncer venció sus miedos y se levantó: "Vinimos al mundo a vivir"

El miedo a morir

Vencer los miedos

Canción para vivir

Al escuchar el diagnóstico de su marido, Agustín, Blanca quedó petrificada. Cáncer, dijeron, y así, en un segundo y con esa simple palabra, el año 2009 marcó el comienzo de una nueva historia.La primera reacción en su entorno íntimo fue de desesperación. Luego, decidieron que era tiempo de abandonar el llanto y acompañar a Agustín con entereza. "No es el camino", se dijeron mirándose a los ojos, "Con esta actitud lo estamos dejando solo". Y así, con un optimismo renovado, afrontaron juntos el desafío de ganar aquella batalla.Agustín tenía un tumor en el riñón derecho que le extirparon exitosamente. "A los 15 días le festejamos un cumpleaños inolvidable", recuerda Blanca, "Después del tratamiento todo parecía marchar de maravillas y nuestra vida regresó a una cierta normalidad", dijo aEl año 2010 llegó calmo y, sin embargo, Blanca sentía que algo en ella no estaba bien. Siguiendo aquel instinto, concurrió al ginecólogo, quien le dijo que sus estudios arrojaban resultados normales y que, seguramente, su malestar proviniera del susto que le había provocado el cáncer de su esposo. No conforme con aquellas conclusiones, Blanca decidió cambiar de médico y, para octubre, encontraron que tenía un tumor en el endometrio.Los tres hermanos de Blanca, que vivían lejos, viajaron para la operación, una actitud que la emocionó y la fortaleció profundamente. El procedimiento había salido bien, pero aquella efímera alegría se extinguió unos meses más tarde, cuando a su marido le encontraron metástasis en su pulmón, lo que les provocó una gran decepción y nuevas amarguras. "Entonces sí tuve temor a que muera", revela Blanca.Los años pasaron con dificultad y altibajos. Días de cirugías, quimioterapias, pastillas y permanentes cambios de medicación. "Y para mi sorpresa, el año 2016 me esperó a mí con tres tumores en la mama derecha, más cirugías, rayos y quimio", explica Blanca conmovida, "Hasta el día de hoy sigo con ese tratamiento".El panorama era desolador y la tormenta parecía no querer calmar. Y mientras ella batallaba con todo el coraje posible, al amor de su vida, a su querido Agustín, que apenas sí se estaba recuperando de las metástasis en el pulmón, le detectaron nuevos nódulos en el riñón. Entonces devino el caos, más intervenciones, nuevos temores y más quimioterapias.De pronto, el miedo a morir se había apoderado de ambos. Y, sin embargo, algo increíble sucedió en sus vidas.Con esta revelación, Agustín y Blanca decidieron que era tiempo de vencer sus miedos a los aviones y animarse a recorrer los maravillosos rincones de esta Tierra. Su primer viaje fue a Lourdes, Francia; a partir de esa experiencia inolvidable, no pararon, publicó. Desde entonces, entre tratamientos y cada vez que su físico se los ha permitido, se subieron a barcos, se adentraron en mares, bucearon, escalaron pirámides y aprendieron a gozar al extremo de un simple paseo bajo la lluvia.Y con una paz inquebrantable en su rostro, Blanca cambia su tono y se serena. Todo lo que a ella y a su marido les ha tocado y les toca vivir no ha sido fácil y por ello su deseo es enfatizar también en la cuestión de la prevención y el seguimiento de una enfermedad tan dura: "Hay que tener fe, pero es muy importante no evadir ni un solo control y ningún estudio médico", dice seria para luego recuperar su anterior alegría., concluye Blanca conmovida.Y Agustín, que es cantautor, ha escrito música para ambos y para el mundo. Él expresa sus emociones y su testimonio a través de Su canción para vivir.