Atleta entrerriano participará del Campeonato del Mundo de Triatlón en Hawaii

El secretario de Deportes, José Gómez, recibió en su despacho al atleta oriundo de Crespo, Juan José Coassolo, quien participará del Campeonato del Mundo de Triatlón de larga distancia, conocida como "Ultraman", que se desarrollará en Hawaii del 23 al 25 de noviembre.



El entrerriano de 42 años recibió el apoyo del gobierno provincial para la competencia a Ultraman de Florida, en la cual terminó en el décimo lugar y le dio la clasificación al Mundial que será en Hawai en noviembre de este año. Para este torneo ecuménico, la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, acompañará nuevamente al destacado atleta entrerriano.



El secretario Gómez reconoció el desempeño y la participación del crespense en las diferentes pruebas a lo largo de la temporada y aseveró que "realmente es un orgullo para nosotros contar este nivel de deportistas que representan a nuestra provincia en diferentes partes del mundo".



"Desde esta gestión del gobierno provincial trabajamos fuertemente en una política deportiva para acompañar a todos los atletas de nuestra provincia. Juan José es un ejemplo que repercute en todos, no solo en su ciudad sino en todo Entre Ríos. Siempre desde el gobierno intentamos destacar los esfuerzos de los deportistas en cada uno de sus desafíos", agregó el titular de la cartera de Deportes.



Por su parte, Coassolo, quien comentó que su primera competencia en la disciplina fue en el Triatlón de La Paz, aseveró que "logré la clasificación para el Campeonato del Mundo de Hawaii tras lograr la clasificación en el triatlón realizado en febrero pasado en Florida, Estados Unidos, quedando entre los diez mejores de la competencia. Seremos 40 participantes de todo el mundo que clasificamos de los eventos que nuclea el circuito internacional", comentó.



El atleta agradeció el acompañamiento del gobierno provincial tanto para la instancia de clasificación como para la etapa mundial venidera: "La Secretaría de Deportes ha estado presente consultándome con las necesidades para las competencias y que es estado esté presente es fundamental por dos cuestiones; una es la económica porque nosotros no nunca vamos a ser profesionales de esta disciplina pero lo que rescato con mucho más valor es el hecho de ponerse a disposición e interesarse por lo que uno hace. Eso tiene mucho valor, nos da mucho aliento y nos llena de orgullo poder representar a la provincia".



La carrera de larga distancia es un triatlón que requiere de un gran esfuerzo y una excelente preparación física y psíquica para poder llevarla a cabo. Durante los tres días de duración de la prueba los corredores se enfrentarán no sólo contra las largas distancias, sino también contra la soledad, el sacrificio y el esfuerzo que requiere esta hazaña.



El primer día deben nadar en mar abierto un total de 10 kilómetros. Al salir del agua se calzan las zapatillas de ciclismo y recorren 145 kilómetros en bicicleta. El segundo día consiste en realizar una larga etapa en bici con una distancia a recorrer de 273,5 kilómetros, mientras que el tercer y último día hay que correr el doble de distancia que en una maratón, lo que equivale a 84,3 kilómetros.-(Prensa Secretaría de Deportes-Ministerio Desarrollo Social).