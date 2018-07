Ya funciona un banco de sangre para perros y gatos: La importancia de donar

Desde hace aproximadamente un mes funciona en una veterinaria de la ciudad de Roldán el primer banco de sangre para perros y gatos de la provincia de Santa Fe y es además, uno de los pocos que existen en el país. Así lo indicó Cora Colla, una joven profesional recibida en la Universidad Nacional de Rosario y que incluso tiene un master en gestión de calidad en veterinaria en la Universidad de Nápoles.En diálogo con La Capital, Colla contó que la idea de crear un banco de sangre surgió porque "notaba que muchas veces se dejaban de trasfundir pacientes porque no se conseguían donantes y algunos incluso terminaban muriendo. Hoy, a partir de la disposición de la sangre y de lo que verdaderamente el animal necesita, se solicita, se la pasa a buscar y se soluciona el problema. Es mucho más ágil ene se sentido".La médica veterinaria, dedicada a la hematología y la oncohematología, detalló que "antes teníamos que conseguir un donante, le sacábamos sangre y la sangre tal como estaba se la transfundíamos al receptor. Y muchas veces había un paciente que necesitaba sólo plaquetas y le mandábamos sangre entera"."La idea es que la gente tome conciencia de la importancia que significa donar sangre porque se pueden salvar muchas vidas. Y porque además en algún momento lo puede llegar a necesitar su animal. Por suerte la gente está respondiendo bien"."Hace un mes abrimos y la respuesta de la gente ha sido bastante buena. La diferencia es que en este caso los donantes tengo que conseguirlos yo. La gente, ante la necesidad, se comunican conmigo y a la mayoría se las envío y la termina administrando el veterinario. El sistema tiene mucha aceptación", reveló la roldanense Colla, recibida en la Universidad Nacional de Rosario y quien además tiene una especialidad en diagnóstico de laboratorio veterinario en la Universidad de La Plata y un master en gestión de calidad en veterinaria en la Universidad de Nápoles. Además, está al frente del laboratorio de análisis clínicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias, en Casilda.Sobre si había muchos paralelismos entre los bancos de sangre para humanos y los de animales, indicó que "efectivamente, es lo mismo que pasa con los seres humanos. Pedimos al donante ciertos requisitos en cuando a peso, edad y al estado sanitario general". Así, para los perros deben pesar más de 25 kilos y tener entre uno y ocho años, mientras que los gatos deben pesar más de cuatro kilos y el mismo requerimiento etáreo que los perros.En cuanto a la posibilidad de conseguir donantes en animales callejeros, la profesional aclaró que "tienen que ser pacientes aptos, es decir que la batería de exámenes serológicos den bien. Si algún paciente me da positivo, ya no puede ser donante. Y los animales de la calle están más expuestos. Incluso me ha pasado de atender pacientes con dueños que cuando llegan a donar descubren que su mascota padecen una enfermedad y ellos no estaban enterados".Al hablar de la importancia de donar sangre y cómo influye sobre la salud de los animales, Colla indicó que "para tomar dimensión tengo que hablar de algunos casos. Por ejemplo, la primera paciente que tuve tenía un hematocrito muy bajo por una anemia generada por un hemoparásito y no conseguían donante. Con la transfusión mejoró muchísimo y nos dio tiempo para iniciar un tratamiento. Otro caso fue el de un perrito que hacía hemorragias intestinales y con la transfusión mejoró".Cuando se le preguntó sobre qué mensaje que se le dejaba a la comunidad respecto al aporte que puede hacerse al banco de sangre dijo que "la idea es que la gente tome conciencia de la importancia que significa donar sangre porque se pueden salvar muchas vidas. Y porque además en algún momento lo puede llegar a necesitar su animal. Por suerte la gente está respondiendo bien. Y si se suman más, bienvenidos".Aquellos interesados en donar sangre pueden comunicarse con la doctora Cora Colla al 4961665.