Uno de cada 10 argentinos tiene algún tipo de discapacidad

Hacía más de quince años que no se hacía una encuesta específica sobre discapacidad en el país - la última se realizó en el 2002, de forma complementaria al censo del 2001-. Los últimos datos disponibles a nivel nacional sobre esta población corresponden a los resultados del Censo 2010, que incluyó una pregunta sobre la temática.



Según la encuesta publicada este jueves, la población con dificultad es del 10,2%, unas 3.571.983 personas a lo largo del país. Qué se entiende por "persona con dificultad" Aquellas que tienen dificultades para ver, oír, agarrar y levantar objetos con las manos o los brazos, caminar, subir escaleras, bañarse, vestirse, comer solo, comunicarse, aprender cosas, recordar, concentrarse o controlar su comportamiento. En el caso de los niños, la dificultad para jugar con otros de su edad. También incluye a las personas que indicaron usar audífono y tener certificado de discapacidad vigente, hayan respondido o no tener dificultad. Presencia en 1 de cada 4 hogares En la región Patagonia la relación desciende a 1 de cada 5 hogares, mientras que en la región Cuyo asciende a 1 de cada 3 hogares. La mayoría (81.7%) de los hogares tiene una sola persona con dificultad y en 2 de cada 10 hogares viven 2 o más personas con dificultad. Más en mujeres que en hombres Si la población general está compuesta por un 51, 5% de mujeres y 48.5% de varones, en la población con dificultad hay un 54.5% de mujeres por sobre el 45.5% de varones. En general, las mujeres presentan más dificultades que los varones, en especial a partir de los 80 años, donde se alcanza una diferencia de más 10 puntos porcentuales entre ambos sexos. Una de cada dos mujeres de 80 años y más posee alguna dificultad. Más en el norte que en el sur La región de Cuyo es la que presenta mayor proporción de personas con dificultad (11,0%) y la región Patagonia es la que presenta la menor proporción (9,0%). Aumento con la edad La población con discapacidad se distribuye de manera diferencial según se trate de niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. Entre los más jóvenes, la prevalencia de dificultad es del 5%, a partir de los 40 años del 12,1% y a partir de los 65 años ya supera el 25%. Desde los 65 en adelante, la prevalencia continúa en aumento hasta alcanzar el 46,6% a los 80 años. Las dificultades motoras son las más comunes En cuanto al tipo de dificultad, entre la población con solo una dificultad (que es el 59% del grupo) se observa que prevalece como principal la dificultad motora (42.7%), seguida por la dificultad visual (23.3%), la auditiva (18.6%) y la mental-cognitiva (12,7%). Las dificultades del habla y la comunicación, y del cuidado de sí mismo son las menos prevalentes. Seis de cada diez no tienen el certificado de discapacidad El 60% de la población con discapacidad no tiene el certificado que la garantiza pase libre en el transporte, cobertura integral de medicación y salud, y muchas otras prestaciones de educativas, de rehabilitación y demás. A su vez, 3 de cada 10 lo tienen vigente, y dentro de quienes lo tienen al día, un 10% no lo usa.



La Nación.