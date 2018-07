Empleados y socios exigen definiciones tras el cierre de una mutual de servicios

Sociedad Preocupación en Gualeguaychú por el cierre de emblemática mutual de servicios

Ante el cierre de Supervisión Gualeguaychú Mutual de Servicios Sociales, empleados del supermercado y la farmacia, junto a socios, convocaron a una asamblea extraordinaria para definir el destino de la institución y la continuidad de la actual comisión directiva.Esperaban que los patrocinadores legales se hicieran presentes en la reunión, para definir el futuro de la entidad que cada día que pasa acumula más deuda. De acuerdo a estimaciones, la deuda acumulada entre proveedores, AFIP, la ATER, la Cooperativa Eléctrica y a los trabajadores asciende a los 10 millones de pesos.Esa reunión informal se produjo esta semana, en la cual les comunicaron a los trabajadores que no debían presentarse a trabajar hasta el 20 de julio y que seguían las gestiones para buscar un inversor.En el petitorio para la asamblea, el personal pedirá "más transparencia a la comisión directiva" y hasta exigiría la posibilidad de "pedirle la renuncia" a la actual administración, según manifestaron los empleados.El panorama es desolador en Gualeguaychú. Hay una decena de empleados que se dieron como despedidos, las góndolas de la farmacia y el supermercado están vacías y el salón de venta está a oscuras desde hace días, por la deuda que la Mutual sostiene con la Cooperativa Eléctrica.Al estar cerrada la Supervisión ni siquiera los socios pueden ir a pagar la cuota a modo de colaborar con la entidad ante este difícil momento, hoy no se presta ningún servicio y de prolongarse la crisis, los socios corren el riesgo de contraer deudas con el Municipio de Gualeguaychú, dado que la Mutual no está pagando las tasas por mantenimiento de nichos en el Cementerio Norte.Entre los socios y los trabajadores reina la desconfianza, los cuestionamientos por la polémica venta de un sector del Hotel París, por 3,6 millones de pesos el año pasado aún sigue despertando dudas entre los trabajadores.Pese al monto obtenido, dicen que el dinero no "terminó alcanzando para tapar los agujeros financieros de la Mutual".En las redes sociales, se puede ver un video con fotos realizado por los empleados en la que se muestra cómo estaba el supermercado en 2016 y cómo está ahora con la frase que dice: "Alguna vez fuiste a adquirir algún servicio de la Mutual ¿Sabes por qué está cerrada hace meses, y por qué están cortados los servicios? Si alguna vez nos necesitaste, no nos ignores, hoy la Supervisión te necesita a vos: La comisión directiva anterior y la actual son responsables del vaciamiento de la Mutual y de que hoy más de 40 familias estén en la calle, y 900 socios sin servicios", expresa la nota.