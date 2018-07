Prohíben un gel analgésico y de un remedio para la diabetes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles la comercialización de un gel analgésico y un medicamento para la diabetes.A través de la disposición 7151/2015, publicada en el Boletín Oficial, el organismo impugnó preventivamente la venta y el uso de todos los lotes en todas las presentaciones del producto rotulado como "TECALMA el dolor ? gel anestésico ? antiinflamatorio ? calorizante x 250 cc, Elab. Leg. 6513 ? Res. Nº 155/98, Laboratorio Prosan SA, Carlos Gardel 1999 ? San Martín, Ind. Arg"."Se realizó una consulta a la base de datos de Admisión Automática de Productos Cosméticos, no encontrándose antecedentes de inscripción que respondan a ese nombre y/o marca", explicó la ANMAT en los considerandos.Además, la Dirección de Gestión de Información Técnica (fs. 7) informó que el nombre de la firma que figura en el envase "no se encuentra habilitada ante esta A.N.M.A.T. para ningún rubro, y que no consta registro de inscripción de ninguna empresa con el mencionado número de legajo".La Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud recomendó adoptar la medida que se oficializó este miércoles "a fin de proteger a eventuales usuarios toda vez que se trata de un producto ilegítimo y en virtud de que se estarían infringiendo los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución (ex MS y As) Nº 155/98".En la segunda disposición, N° 7153/2018, relata que en una inspección de una farmacia hicieron una comparación de visual de la unidad exhibida con las contramuestras en poder de la firma Roche Diabetes y determinaron que el producto exhibido "ACCU CHEK PERFORMA POR 50 TIRAS REACTIVAS, LOTE: 476094, VENCIMIENTO: 2018- 10-31", poseía un "estuche falsificado", que no pertenecían a la empresa."La Dirección de Vigilancia para la Salud señaló que, toda vez que los envases secundarios del producto bajo estudio resultaron ser apócrifos, no se podía asegurar que las tiras reactivas contenidas en su interior conserven la calidad, eficacia y seguridad garantizadas por su fabricante", justificó la Anmat.Se trata de tiras utilizadas para medir glucosa en sangre total capilar fresca con el objetivo de analizar la eficacia del control de la glucemia, por lo que la autoridad reguladora señaló que una medición errónea "podría llevar a un paciente a reducir o aumentar la dosis de medicación que habitualmente consume y devenir en una descompensación, causando complicaciones severas en su salud, de lo cual se desprende que la situación reseñada representa un riesgo sanitario para los potenciales usuarios del producto".