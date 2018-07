A 24 años: El recuerdo de Sebastián, la víctima más chica del atentado en AMIA

Sebastián Barreiro tenía cinco años la mañana del 18 de julio de 1994, en la que murió asesinado por la bomba que voló la sede de la AMIA. Pasaba por la puerta del edificio, de la mano de su mamá, Rosa, cuando la onda expansiva los separó y arrojó su cuerpo a metros de ella.Lastimada, Rosa intentó ayudarlo, pero no pudo. Una persona que se acercó para auxiliarlos lo alzó y lo llevó al Hospital de Clínicas, a unas cuadras de allí. Fue la última vez que Rosa lo vio. Sebastián llegó muerto y ella quedó internada. Supo lo que había pasado con él recién unos días después.Sebastián es la víctima más chica de las 85 que murieron en el mayor ataque terrorista de la historia argentina y el relato de ese día, en la voz de su mamá, es una de las acciones que realizó la AMIA para recordarlo y conmemorar los 24 años del atentado.En la conmovedora realización, Rosa relató cómo fue esa última mañana con su hijito mayor, que ese día empezaba las vacaciones de invierno y pidió, en lugar de viajar en colectivo hacerlo en subte, para conocer los túneles subterráneos.Creía que esos pasadizos eran muy parecidos a los que veía en las Tortugas Ninjas, sus dibujos animados preferidos. "No, yo quiero ir en subte porque a mí me dijeron que los túneles son como los túneles de las Tortugas Ninjas", le dijo Sebastián a Rosa, como ella misma relata en el documental.Por eso, al llegar a Capital desde Villa Bosch tomaron el subte "B" y bajaron en la estación Pasteur. Caminaron hacia el Hospital de Clínicas, donde Rosa tenía una consulta. Se detuvieron unos segundos en una vidriera cerca de la AMIA y siguieron camino. Apenas unos metros.

Titulado "Rosa y Sebastián", el corto cierra la trilogía de piezas audiovisuales que hizo la AMIA en memoria de Sebastián. Las otras fueron "Ronda de la paz", una canción infantil creada por Piñón Fijo y Pedro Aznar y "Futuros negados", cuento escrito por Eduardo Sacheri y narrado en un emotivo video por el actor Diego Peretti.El corto fue realizado por Elio Kapszuk, también productor general del proyecto. "Por un lado, la canción infantil creada por Pedro Aznar y Piñón Fijo, que estuvo pensada y dirigida al público infantil y a sus padres. Luego, desde la ficción, convocamos a Eduardo Sacheri para que nos ayudara a pensar qué hubiera sido del futuro de Sebastián si el atentado terrorista no hubiera terminado con su vida. Pero algo seguía faltando. Y ese algo era la voz de su mamá, Rosa. Sólo su testimonio directo, sus palabras de primera mano, logran transmitir el conocimiento y la emoción justa para volver a vivir con ella esa mañana", concluye Kapszuk."Valoramos el compromiso y el testimonio de Rosa. Su voz da la dimensión del accionar inhumano del terrorismo islámico, y nos pone en contacto directo con las marcas y las heridas que el atentado dejó en los familiares que perdieron a sus seres queridos, y en las personas que pudieron sobrevivir", dijo Agustín Zbar, presidente de AMIA. (Fuente: Perfil).-