Renunció el abogado de Pity Álvarez: "No puede ni firmar un escrito", dijo

El abogado de Pity Álvarez, quien está acusado de asesinar a un hombre de cuatro tiros en Villa Lugano, renunció debido al delicado estado de salud de músico. Sebastián Queijeiro trabajó durante cuatro años con Álvarez, pero después de visitarlo en el penal de Ezeiza decidió dar un paso al costado.

Queijeiro confirmó su renuncia al portal de noticias TN. El letrado tomó la decisión después de pasar cinco horas con el imputado en el hospital penitenciario central (HPC).



El ahora ex abogado del líder de Intoxicados, dijo que lo vio desencajado, descompuesto, deprimido y fuera de sí. "En el estado en el que está no puede firmar ningún papel, no está en condiciones", explicó al mencionado medio.

Según su relato, mientras conversaba con él, el cantante se tiraba de los pelos y, por momentos, se quedaba dormido. Es por esta razón que Quiijeiro entendió que no podía continuar con el trabajo. Ante esto, el caso del cantante quedará en manos de un defensor oficial.