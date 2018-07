Vacaciones: Una maestra le dio "la mejor tarea del mundo" a sus alumnos

Se acercaban las vacaciones de invierno y muchos padres se agarraban la cabeza pensando qué harían para entretener a los chicos durante dos semanas. Otros habrán pensando que iban a tener que ponerse a estudiar para cumplir con toda la tarea que les iba a mandar la maestra. Pero lo que pidió esta docente, sorprendió a grandes y a chicos, porque es la tarea más linda del mundo.Paola Escarabajal tiene 37, es maestra hace 13 años y actualmente dicta clases en el Instituto San Alfonso de Bella Vista, Buenos Aires. Las autoridades le solicitaron que armara la tarea para el hogar para los chicos y junto a su compañera Eliana idearon este pedido que entre otras cosas incluye hacer una pizza, ver una película, realizar una paseo al aire libre y leer un cuento, todo en familia.En otra parte de la carta indica las actividades que tienen que hacer los chicos: acomodar la habitación, juntar los juguetes y ayudar en la preparación del almuerzo o cena.Mariana, mamá de una alumna de Paola contó que cuando abrió el cuaderno y se encontró con la tarea se llevó una sorpresa enorme. "Me encantó, me emocioné. En el colegio aprenden conocimientos, pero en casa se aprende el valor de tener una familia. La verdad la felicito, además de buena maestra es excelente persona", detalló la mujer.También contó que 15 minutos antes de arrancar la clase, Paola le pregunta a sus alumnos de entre 7 y 8 años, qué problemas tienen en la casa, así entre todos le pueden encontrar una solución. "A los papás nos dio su teléfono particular, así ante cualquier duda podemos llamarla. Es muy importante para los chicos saber qué ella está cuando la necesitan", concluyó Mariana.El pedido termina con un hermoso mensaje: "Seguro que las tareas que llevan los sorprendió; el aprendizaje de Prácticas del Lenguaje, Matemáticas y Ciencias se seguirá adquiriendo conmigo lo que resta del año. Pero tu tiempo, tu compañía, tu amor, tu cariño y la felicidad de compartir en familia no lo podré enseñar".