Por una falla técnica, un avión rozó la pista y no pudo despegar

La versión de los pasajeros

Un avión de la empresa Flybondi no pudo despegar desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú. El piloto decidió cancelar el vuelo luego de que la nave rozara su parte trasera con la pista antes de elevarse.La información se conoció primero a través de las redes sociales, luego de que un pasajero que no habría podido viajar por el desperfecto subiera a Twitter una foto del estado de la aeronave, que luego se viralizó.La titular de la Junta de investigación de accidentes de aviación civil (JIAAC), Pamela Suárez, confirmó lo sucedido en declaraciones a radio Rivadavia. Dijo que no hubo "ningún problema mayor" y que el piloto tomó "la decisión acertada de no realizar el vuelo".En tanto, la empresa emitió un comunicado diciendo que el vuelo FO 5433 que debía despegar el domingo 15 de julio a las 23.30 rumbo a Córdoba tuvo que ser cancelado "por una falla técnica en el proceso de despegue y debió volver a su posición en la plataforma del Aeropuerto Internacional Puerto Iguazú"."Toda la maniobra requerida fue realizada cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones y sin ningún riesgo para los pasajeros a bordo. La aeronave quedó detenida en dicho aeropuerto y no realizó ningún otro vuelo", agregaron.Por último, aseguraron que la compañía se encuentra analizando "de manera urgente y rigurosa las causas del hecho ocurrido, así como también el proceso de servicios tercerizados intervinientes", para determinar los factores que pudieron haber afectado la normal prestación del servicio.Entre los pasajeros del avión estaban los integrantes de un club de handball que habían ido a participar de un torneo nacional que se jugaba en Misiones. Se disponían a volver desde el aeropuerto de Puerto Iguazú al de El Palomar en el vuelo FO 5111 cuando empezaron los inconvenientes: "Fue un desastre, muchos lo quieren minimizar, pero fue más grave de lo que dicen", cuenta la madre de uno de los jóvenes.Según le contó su hijo, la aeronave que debía partir a las 23.30 estaba carreteando cuando se escuchó un golpe muy fuerte desde el fondo. En ese momento una chica gritó y todos se asustaron: "El piloto les dijo que hubo una falla, pero no precisaron nada más de manera oficial. Aunque ellos después se enteraron que la cola había golpeado con la pista".La mujer dijo además que una joven tuvo un ataque de pánico y todavía no pudo volver por el miedo a subirse a otro avión: "Se quedó allá con uno de los profesores y están evaluando cómo hacerla regresar".Los jóvenes deportistas tienen entre 18 y 23 años y forman parte del Club Ferrocarril General Mitre, de San Martín. Uno de ellos cuenta que, luego del incidente, debieron esperar en el hall del aeropuerto hasta las 8 de la mañana y que recién entonces pudieron volver a Buenos Aires."Estábamos sin mantas ni comida, fue una espera larguísima", se quejó la madre del chico, quien además no pudo comunicarse con su hijo ya que los enchufes del aeropuerto no funcionaban y no podían cargar los celulares. "Todo estuvo mal", resume.Desde la aerolínea confirmaron el golpe de la cola. Hablan de "impacto" y no de choque. También explican que no fue un accidente y que es el primer incidente para la firma que motiva la intervención de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC): "Con respecto a la comida, a todos los pasajeros les ofrecimos cena y desayuno", aclararon.Ahora la JIAAC investigará lo que pasó, aunque trascendieron dos hipótesis para explicarlo: una mala distribución de la carga de la bodega o bien que el piloto le haya imprimido demasiada potencia a los motores al momento del despegue, provocando lo que en la jerga se llama tailstrike.