Conmovedoras historias: "Los trasplantes te devuelven calidad de vida"

Zulma y Diego fueron trasplantados de riñón. En diálogo con Elonce contaron cómo fue la espera del órgano que les permitió seguir viviendo. Además, resaltaron la importancia de la donación y del gesto que los hizo "nacer de nuevo"., contó Zulma Corradini ay eso la impulsó a seguir con diálisis hasta que llegó el trasplante."Tuve una atrofia en el riñón, tuvieron que extirparlo. No se supo nunca cuál fue el motivo por el que dejó de funcionar. Podría haber sido por una infección o un accidente de tránsito que tuve yendo a trabajar. Ese riñón enfermó al otro. Sacaron al primero, pero la probabilidad de sobrevivir del otro s e redujo. En Paraná me trató un médico que hizo que durante diez años no tuviera necesidad de ir a diálisis, aunque luego sí tuve que hacerlo", comenzó contando la mujer sobre su historia.Al mismo tiempo confió en que"Cuando llegué a diálisis, pensé en la posibilidad de un trasplante para mí y comencé a averiguar. El médico me puso en lista de espera, me hicieron todos los estudios previos. A los tres años de diálisis llegué a diálisis peritoneal en Concordia, así estuve tres años y medio y a los cuatro años salió el trasplante", mencionó además.Corradi puso relevancia en que ella quería vivir y con esa energía que la impulsaba "me fui al trasplante. En ese momento estaba en una situación muy difícil económicamente. Me ayudó mi supervisora en ese momento a realizarlo, en Santa Fe. Lo necesitaba.".

"Tenía mi misma edad, era mujer, tenía hijos de la misma edad que los míos"

Luego del trasplante comenzó a indagar quién había sido su donante. "", contó.Corrradi nunca dejó de trabajar pero su calidad de vida, tras el trasplante mejoró. "Empecé a hacer deportes, comencé a participar de mundiales de trasplantados. Todo fue mejor para mí, tras esa intervención, llegué a ser supervisora de escuelas".La mujer contó que antes de atravesar una situación como la que pasó, nunca "se pensó" donante de órganos. "La mujer trasplantada pidió que la comunidad "se asesore, que pregunten, porque hay muchas dudas. De esta manera van a poder saber realmente cómo es la donación de órganos".

Cuando llegué al trasplante sentí alivio y susto

a", contó en"No fue de nacimiento que llegué a esto. Fue por una anemia que me encontraron y de ahí derivó en un problema de riñón. Cuando llegó el trasplante sentí alivio, pero también susto. No sabía cómo era todo, no había información hace 16 años atrás", apuntó. Pero sintió mucho alivio porque "la diálisis es desgastante, física y anímicamente".Al mismo tiempo aseveró cómo llegó al trasplante: "En un operativo anterior quedé séptimo y en el que me trasplantaron, estaba segundo; al primero de la lista le hicieron el análisis de compatibilidad y no era compatible, por lo que pasé a estar yo para el operativo. Me llamaron de urgencia a diálisis y me dijeron que me iban a trasplantar".Al ser consultado si buscó conocer quién había sido su donante dijo que llegó a saber su identidad. "Me dijeron, pero no quise contactarme con sus hijos, no sabía si iban a querer charlar conmigo, tuve miedos y no busqué a sus familiares", acotó.Como mensaje para la comunidad, aseguró: "Donar órganos es donar vida.".