Mujer pide un techo digno para su hijo con hidrocefalia y parálisis cerebral

Noelia López tiene 32 años y un hijo de nueve años que padece hidrocefalia y parálisis cerebral. La mayor necesidad de esta madre es contar con un techo digno para su tesoro más preciado: Brian.Viven en una precaria vivienda en calle José Larocca 2462 del barrio Nueva Esperanza de Concordia. Durante el día, el aire y el sol se cuelan entre las maderas que hacen de paredes y también por los agujeros del techo, provocando un original efecto de luces y sombras. En la noche, por esas mismas hendijas ingresa el frío de este crudo invierno de 2018 hasta adueñarse del último rincón. Cuando llueve, el agua corre desde la calle, atraviesa las tablas e inunda todo el piso.Noelia le dijo aque actualmente no tiene trabajo y que sobreviven con la pensión de Brian, unos cinco mil cuatrocientos y monedas.Las maestras de la Escuela CEREM, adonde lleva a Brian desde hace ya casi cinco años, iniciaron una movida solidaria para ayudarla con algunos elementos. "Conseguimos frazadas, colchón, incluso una estufa, pero -admite Patricia, con impotencia- no podemos darle lo que más necesitan: una casa digna"."Cuando supimos dónde vive, valoramos todavía más lo mucho que cuida a su hijo, que llega a la escuela siempre higienizado, cuidado", contó una de las autoridades de la escuela, en diálogo conNoelia no sólo se ocupa de que su niño vaya a la escuela. "Va al PROMAR (Programa de Rehabilitación Municipal), a la pileta, a la kinesióloga, a la terapista ocupacional", cuenta orgullosa.Según comentó, no pidió una vivienda al IAPV, "porque no llego al monto que solicitan".