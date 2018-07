La semana arranca con frío en la ciudad y anticipan probables precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes una temperatura mínimas promedio de 7º C promedio y una máxima de 17º C. Por la mañana se percibirán bancos de niebla y neblinas. La nubosidad será variable y los vientos soplarán leves del sector este. Por la tarde y noche la nubosidad irá en aumento, con vientos leves o moderados del sector este.

Para este martes, se esperan temperaturas promedio que oscilarán entre una mínima de 10º C y una máxima de 14º C. Por la mañana se esperan lluvias y lloviznas al igual que por la tarde.

En tanto, para el miércoles las temperaturas experimentarán un leve aumento, con una mínima promedio de 11º C y una máxima de 15º C. El tiempo continuará inestable, con probables precipitaciones por la tarde y noche.

El jueves las temperaturas presentarán una mínima promedio de 10º C y una máxima de 12º C. La inestabilidad continuará con probables precipitaciones durante toda la jornada.