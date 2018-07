Video: "Escracharon" al "estafador" de la virulana y le hicieron pedir perdón

Policiales Estafó a restaurantes diciendo que le habían vendido hamburguesas con virulana

Una comerciante de Concordia que fue víctima del hombre del cuento de la virulana, se encontró con el estafador en un conocido shopping de Buenos Aires. Al identificarlo, llamó a seguridad, le pidió que devolviera el dinero y le exigió que pida perdón a los comerciantes entrerrianos estafados con el cuento de la virulana.Con ese artilugio estafó a un número aún no precisado de comercios. En la ciudad de Concordia fueron tres los negocios que formalizaron una denuncia policial y se supo que también lo hizo en Federación.

Publicado por Alfonsina Salvador en Domingo, 15 de julio de 2018

Alfonsina se encontraba de paseo en la provincia de Buenos Aires y este domingo, se encontraban en el shopping Unicenter."Estábamos paseando y uno de mis nenes pide ir para el lado de las jugueterías" y fue allí donde de inmediato identifica a ese hombre canoso de bigotes que hasta tenía puesta la misma campera con la que aparece en todos los videos.Primeramente pensó en seguirlo a la par que llamaba a su esposo, que estaba en otra zona del shopping, para que se acercara al tercer piso. Pero cuando este hombre estaba por encarar una puerta de salida decidió enfrentarlo y reprocharle a viva voz la actitud que había tenido."Lo primero que me dijo fue: Perdón? No sé de qué me habla?, a lo que le respondí: Deja de hacerte el b.. , me vas a devolver mi plata y vas a tener que pedirle disculpas a toda Concordia", contó aComo la discusión era evidente para todas las personas que estaban en el lugar, "enseguida se llenó de policías", a los que los concordienses tuvieron que explicar en detalle el porqué de su enojo con ese hombre mayor, al que finalmente terminaron trasladando en calidad de detenido y seguramente para poner a disposición de la justicia de Concordia y de Federación.