Balearon a policías que custodiaban la casa del padre de un juez

Una vez más las balas resonaron la madrugada de este sábado en la zona de pasaje Casablanca y Laprida, en la zona sur de la ciudad de Rosario donde vive el padre del juez penal Juan Carlos Vienna, quien investigó y procesó a los integrantes de la banda de Los Monos. Sin embargo, los proyectiles de ayer no fueron dirigidos a la vivienda familiar sino que habrían estado destinados a soldaditos un quiosco de venta de drogas que funciona en la zona.



Según las fuentes, alrededor de la 1 de este sábado, el personal del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) que estaba afectado a la custodia del domicilio del anciano de 83 años desde el pasado 20 de junio, cuando autores aún desconocidos pasaron por el lugar y desataron una lluvia de balas intimidatorias contra esa casa, se sorprendieron al escuchar las detonaciones de armas de fuego.



Ante ello alertaron al 911 sobre lo ocurrido y la patrulla de vigilancia como otros móviles que circulaban en la zona se abocaron a dar con los atacantes que se movilizaban en una moto.



Minutos más tarde, una unidad del Comando Radioeléctrico que estaba afectada a proteger la casa de la ex esposa del magistrado, en Buenos Aires y pasaje Ivanowski, informó que por el lugar pasó una moto negra a toda velocidad que había aparecido por pasaje Casablanca de este a oeste, que tomó por calle Laprida y luego por 24 de Septiembre hacia el este. Y que al verse sus ocupantes observados por los policías, efectuaron un disparo contra la patrulla sin que ninguno de los efectivos resulte lesionado.



Persecución



Entonces ese móvil salió tras la moto y en inmediaciones de Biedma y 1º de Mayo un móvil de Infantería a poco estuvo de darle alcance a la moto, desde donde volvieron a disparar contra la patrulla hasta que se les perdió de vista en Esmeralda y 24 de Septiembre.



Como epílogo de la frustrada persecución, los policías secuestraron frente a metros de la casa del padre del juez Vienna una vaina servida calibre 9 milímetros y dos esquirlas de plomo.



El caso no sería más que un nuevo tiroteo en las calles de los barrios de la ciudad, aunque con los recientes antecedentes que se registraron en la zona con ataques concretos frente a domcilios de familiares del juez Vienna, el hecho prendió una vez más la luz de alerta en las autoridades del Ministerio de Seguridad, que decidió mantener la custodia frente a las fincas de la ex esposa y el padre del magistrado.



Los ataques



Es de recordar que el pasado 19 de junio, poco después de las 21, desde una moto atacaron la casa donde reside la ex esposa de Vienna, en Buenos Aires y pasaje Ivanowski. En el lugar los pesquisas hallaron tres casquillos calibre 9 milímetros aunque los residentes del lugar señalaron que se escucharon al menos nueve balazos, muchos de los cuales dieron en aberturas de la casa de un vecino.



En tanto, un día después, pasadas las 21.30, un auto pasó a toda velocidad por Laprida y pasaje Casablanca, a sólo cuatro cuadras del otro domicilio, y desde su interior alguien disparó siete veces sobre la casa de "Tito", de 83 años y padre del magistrado que investigó y procesó a los integrantes de la banda de Los Monos. Cinco de los proyectiles dieron en la propiedad que la familia Vienna ocupa hace más de 50 años y otros dos en una vivienda vecina sin que nadie resulte lesionado. (La Capital)