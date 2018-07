Confirman que el preso transgénero no desea ir a una cárcel de mujeres

Confirmaron que el interno transgénero alojado en la Colonia Penal "El Potrero" de Gualeguaychú, manifestó su comodidad con el lugar de alojamiento que se le había concedido y mostró su negativa a un posible traslado a una cárcel de mujeres como en un primer momento había trascendido para preservar su integridad física. Sólo pronunció su deseo de regresar a Mendoza para tener contacto con sus seres cercanos.Es que agrupaciones trans salieron públicamente a respaldar su supuesta decisión de no ingresar a un pabellón de hombres por un posible miedo a ataques sexuales.Lo cierto es que nada de esto habría sucedido y según pudo confirmar. Actualmente está alojado en el pabellón 3 de la Colonia Penal y comparte celda con otros hombres que se encuentran próximos a su libertad.El recluso mostró su negativa cuando se lo consultó sobre su situación, y. Ya ha cumplido más de la mitad de la condena que le fue impuesta y transita la denominada etapa de prueba.Sin dudas que es un caso muy particular y que en un futuro podría repetirse con otro interno y el problema persistiría. Es que en Entre Ríos no existen cárceles con pabellones especiales para presos trans que se nieguen a compartir celdas con un determinado sexo, como sí los hay en algunas unidades penitenciarias de Entre Ríos.