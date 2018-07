Gualeguaychú: Convocaron a analizar el fallo que permitió la venta de glifosato

La comuna de Gualeguaychú convocó para este lunes a las 16.30 en el edificio municipal a todas las organizaciones ambientalistas y vecinos preocupados por la salud pública, con el objetivo de analizar la resolución del juez Pablo Seró que permitió que un grupo de firmas continúe comercializando glifosato.Aunque hasta el momento no dejaron trascender cuáles serán las medidas a tomar, sí quedó en claro que la decisión será apelada. Mientras tanto, desde el Municipio apuestan a "la licencia social" con la que no cuenta el glifosato y los agroquímicos en general.En este sentido, el último 17 de abril el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que prohíbe la comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú."La Municipalidad defiende la salud, el ambiente, los derechos humanos al ratificar la decisión de prohibición del glifosato, sabiendo que nueve de cada diez gualeguaychuenses apoyaron la medida", manifestaron públicamente.Además, argumentaron que "tanto la Constitución de la provincia como la Ley 1027 en su artículo 11º, sostienen no solamente que las Municipalidades tienen facultades para intervenir en los procesos productivos y en las prácticas más amigables con el ambiente sino que reconoce, en el caso de la ley 1027, que se pueden dictar normativas en términos progresivos. Es decir que los Municipios tienen autonomía para legislar en materia ambiental"."La Corte de Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostienen que cuando hay derechos vulnerados, los Estados locales, por su cercanía con los vecinos deben y tienen facultades para proteger esos derechos vulnerados. Esto significa que, si hay peligro para la salud, el Estado tiene que intervenir y resolver para evitar que una determinada actividad -comercial en este caso- haga abuso del Derecho perjudicando al derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano", explicaron desde el Municipio de Gualeguaychú.Por esta razón, convocaron e invitaron públicamente a todas las agrupaciones ambientalistas y vecinos de la ciudad a participar de la reunión para avanzar sobre la medida cautelar a la que hizo lugar el juez Seró.Un grupo de comerciantes de la ciudad alegaron sentirse perjudicados por la prohibición de la venta de glifosato, mientras que desde las entidades rurales argumentaron que todos los fitosanitarios son herramientas de trabajo y que el punto debe ponerse sobre el modo de aplicación.En el mismo sentido se expresó el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, quien junto al ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, firmó un documento "con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios en forma sostenible y sustentable".En este documento no se explicitaron las distancias mínimas para la aplicación, punto que fue criticado por los grupos ambientalistas.El caso de la docente Estela Lemes es uno de los más emblemáticos respecto a esta problemática. La educadora fue rociada con agroquímicos mientras trabajaba en la Escuela rural Bartolito Mitre. Meses después le detectaron insecticida en la sangre. Hasta la actualidad continúa con tratamientos médicos para evitar la afectación severa de sus músculos.Stop cáncer. El lema fue impuesto en medio de la lucha de Antonella González, quien finalmente falleció producto de una leucemia, cuando apenas tenía 9 años. Su mamá, levantó la bandera de la lucha contra los agrotóxicos y todo lo que afecte o atente contra un ambiente sano.También Fabián Tomasi de Basavilbaso se convirtió en uno de los íconos de esta lucha. Afectado seriamente por los agroquímicos padece una atrofia muscular general. A través de su testimonio se enfrentó a todo el sector rural porque asegura que "buscan llenar sus bolsillos a costa de la salud de la gente".