Piloto de Aerolíneas Argentinas advirtió la falta de seguridad en los aviones

En el comienzo de las vacaciones de invierno, quienes suban a un avión de Aerolíneas Argentinas puede que escuchen, de parte del piloto, algo más que los detalles del vuelo, la hora de llegada y el clima en el aeropuerto de destino. En el vuelo 1570, de Buenos Aires a Córdoba -según quedó registrado en un video-, a altura crucero, el comandante emitió por el sistema de audio de la aeronaveDesde Aerolíneas Argentinas confirmaron alo sucedido y señalaron que ocurrió en varios vuelos. Por estas conductas, aseguraron,

"Hoy, vemos con preocupación que el Ministerio de Transporte de la Nación impulsa una política aerocomercial tendiente a que haya en el paíscon menos intervención de los organismos de control, modificando normativas para permitir menor entrenamiento de los pilotos, menores controles en mantenimiento, al mismo tiempo que permite una creciente extranjerización de los vuelos, afectando con ello nuestro trabajo", se escuchó decir al piloto del vuelo 1570, en español primero, y luego en inglés."Junto a miles de trabajadores argentinos, como todos los días ratificamos nuestro compromiso de seguir poniendo lo mejor de nosotros para conectar cada vez más a nuestro país y fomentar el desarrollo de nuestra actividad, con reglas claras para todos, resguardando siempre el máximo nivel de seguridad en las operaciones", termina el mensaje "fuera de protocolo" del comandante.Según dijeron fuentes de la aerolínea estatal al diario porteño,. Para confirmar esta información,informó que intentó comunicarse con dirigentes de esa entidad, sin haberlo logrado hasta el mediodía del sábado.El material se seguiría leyendo en vuelos de Aerolíneas y de otros compañías cuyos pilotos están agremiados en APLA hasta el 29 de julio. Eso no ocurriría en aviones de Austral, ya que sus pilotos están nucleados en otro gremio -la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA)-, ni en las low cost.Si bien no hay una regulación específica de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) contra estos mensajes, según Aerolíneas, al leerlos,".Esta medida gremial se da mientras está vigente la conciliación obligatoria que este viernes impidió un paro de pilotos de la aerolínea estatal.Según indicaron desde Aerolíneas,, lo que genera descuentos en el salario.Pero será difícil determinar en cuántos vuelos se leyó el mensaje, en la medida que eso no sea informado por un pasajero o un tripulante. Se trata de una comunicación emitida por el circuito de audio del avión, por lo que será difícil aplicar la sanción.