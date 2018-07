El "padre Pepe" calificó de "fraude y estafa moral" el debate por el aborto

La Iglesia mantiene firme su ofensiva contra el aborto, después de que el arzobispo de La Plata Víctor Fernández le pidió al Presidente que vete la ley si se aprueba. Mientras el Senado debate en comisiones el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, el padre Pepe Di Paola aseguró que "los pobres no abortan" y tildó de "fraude" y "estafa moral" la discusión de la iniciativa.



El cura que trabaja en las villas rechazó el argumento de que el aborto perjudica a los sectores más carenciados y se quejó: "Hay una estafa moral, porque no se planteó como tema electoral en ningún partido".



Según el religioso, en los asentamientos "el debate sobre el aborto no causó reacción entre sus moradores porque ahí los hijos son sagrados". "No tiene la discusión que se da en la clase media. La tendencia aquí es tener a los chicos", sostuvo en diálogo con la agencia Noticias Argentinas. Sobre los embarazos adolescentes, señaló que a las mujeres "se las acompaña, ayuda y asiste".



Por otro lado el padre Pepe deslizó que, en la decisión del Gobierno de llevar el tema al Congreso, "incidió la corriente del control de la natalidad, con fundaciones que sostienen a organizaciones en Argentina". Y acusó a los legisladores de "votar con liviandad". "No hay un debate serio y sin exigencias. Es un fraude", concluyó.



El 9 de julio, en su primer Tedeum desde que está al frente del arzobispado de La Plata, el monseñor Víctor Fernández cruzó al Gobierno por la legalización del aborto y le pidió al presidente Mauricio Macri que, en caso que se apruebe en el Senado, vete la ley.



Por su parte, el Gobierno aclaró que respetará lo que decida el Congreso. "El Presidente fue claro en su convicción de la importancia de dar el debate, lo que implica respetar el resultado del acuerdo y por supuesto no vetar la ley", expresó el jefe de Gabinete Marcos Peña.



El proyecto de aborto legal, seguro y gratuito es debatido por las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales con la fecha del 1 de agosto como límite para firmar o no el dictamen que luego llegará al recinto.