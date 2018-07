Glifosato en Gualeguaychú: "Defendemos la salud y el ambiente"

El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Maradey, dijo en Radio Máxima que la Municipalidad "defiende la salud, el ambiente, los derechos humanos", al ratificar la decisión de prohibición del glifosato, y remarcó que "nueve de cada diez gualeguaychuenses apoyaron la medida". Recientemente, el Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró, dio lugar a la medida cautelar presentada por la empresa Los Grobo Agropecuaria, con sede central en la localidad bonaerense de Carlos Casares y diferentes comerciantes locales que expenden el agroquímico dentro del ejido.



Maradey sostuvo que "es una reacción que han tenido los comerciantes que venden este veneno en respuesta a la Ordenanza que se aprobó con los votos del Frente para la Victoria y UNA y que se basa en tres pilares: salud, ambiente y derechos humanos. Esta ordenanza cuenta con una estructura legal que marca la amplia facultad que tiene el Municipio para legislar en materia ambiental y de salud".



En tal sentido, puntualizó que "tanto la Constitución de la provincia como la Ley 1027 en su artículo 11º, sostienen no solamente que las Municipalidades tienen facultades para intervenir en los procesos productivos y en las prácticas más amigables con el ambiente sino que reconoce, en el caso de la ley 1027, que se pueden dictar normativas en términos progresivos. Es decir que los Municipios tienen autonomía para legislar en materia ambiental".



Por otra parte, el Vice Intendente indicó que "la Corte de Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que cuando hay derechos vulnerados, los Estados locales, por su cercanía con los vecinos debe y tienen facultades para proteger esos derechos vulnerados. Esto significa que, si hay peligro para la salud, el Estado tiene que intervenir y resolver para evitar que una determinada actividad ?comercial en este caso- haga abuso del Derecho perjudicando al derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano".



Ante la decisión adoptada por el Juez Federal Seró, el Vice Intendente aseguró que "los abogados de la Municipalidad están estudiando la resolución judicial y además se están consultado a otros profesionales especializados para refutar los argumentos de este Magistrado. Además nueve de cada diez gualeguaychuenses apoyaron la Ordenanza que ahora se pretende declarar inconstitucional. Este juez Seró abrió la Feria Judicial para resolver este amparo sobre la venta del glifosato, cuando no era una cuestión de extrema urgencia, sin embargo la Justicia desde hace ocho meses que no se expide ni ha hecho nada tras la denuncia que presentamos por el endosulfán que está prohibido desde 2011 y que detectamos en el río Gualeguaychú". Finalmente Maradey disparó: "Si el juez Seró se anima a emitir alguna resolución que atente contra la salud de la población, deberá pensarlo muy bien antes de hacerlo".





Quién demanda a la Municipalidad



Los Grobo Agropecuaria, es una empresa perteneciente al Grupo los Grobo, con sede central en la localidad bonaerense de Carlos Casares. En 1989, Los Grobo Agropecuaria comenzó a utilizar el método de siembra directa y el uso de semillas transgénicas, innovando radicalmente en el manejo del sector agrícola argentino.



Se trata de la mayor productora de trigo del país y la segunda de soja, y su presidente actual, Gustavo Grobocopatel ha recibido el mote de "Rey de la Soja". En el directorio de la empresa figuran Paula Marra y Andrea Grobocopatel, esposa e hija del empresario respectivamente.



Otro de los hijos del presidente de la empresa, Rosendo Grobocopatel, es actualmente Secretario Asesor del Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Nación, Marcos Peña.



En Gualeguaychú, los Grobo habilitaron una sucursal, que está a cargo de Martina Tornietto, según la información oficial que brinda la propia empresa.