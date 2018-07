Le desvalijaron la casa y dijo que le daría al ladrón "la paliza de su vida"

En menos de una semana, ladrones robaron dos veces y desvalijaron la vivienda que tiene en Córdoba la boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras, quien pidió que le devuelvan su historia, sus trofeos y recuerdos.



Según contó la boxeadora, los robos se produjeron el jueves de la semana pasada y este miércoles en barrio Nuevo Poeta Lugones, y los ladrones se llevaron todas las pertenencias que tenía en su casa: desde electrodomésticos hasta los recuerdos que fue cosechando a lo largo de su carrera.



"Me sacaron todo, me dejaron la casa pelada. Me llevaron las sábanas, las ollas y la plancha para hacer bifes, ¿para qué?", relató oliveras a Mitre Córdoba.



"Tuve que pedir prestadas frazadas a los vecinos", agregó.



Oliveras se lamentó especialmente por el robo de los premios y reconocimientos que cosechó a lo largo de su carrera arriba de los cuadriláteros.



"Lo material trabajando se recupera, pero esto me sacaron de corazón. Hace 20 años que me entreno y subo al ring con la bandera argentina. Sigo entrenando porque quiero volver a pelear. Pido por favor que me devuelvan lo mío, que lo dejen en algún lado. Lo único que pido es que me devuelvan mi historia", dijo.



"Si tuviera a esa persona adelante, te puedo asegurar que le daría la paliza de su vida", manifestó en medio de la indignación por los robos sufridos.