Albañiles solidarios construyen estufas a leña para familias humildes y sin gas

Sin ayuda del Estado

"Una miseria bárbara"

"Mis compañeros se sienten mal"

Durante este miércoles a la tarde los albañiles que, al finalizar sus trabajos en la obra de la calle Córdoba y Santa Fe, recorren la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa y construyen, en forma solidaria, estufas a leña en casas humildes, sin gas, y sin ningún modo de calentarse durante el frío invierno, estaban por edificar la sexta estufa en lo que va de las tres semanas desde que iniciaron el proyecto.No lo pudieron hacer, porque uno de los compañeros que integra el grupo de estos ocho obreros de la construcción, se tuvo que retirar antes, y por tal motivo se llevó su propio vehículo, que es, al mismo tiempo, el modo de trasporte que tienen a la hora de trasladar los materiales necesarios para la construcción de estufas.Sin embargo, hoy por la tarde, después de sus trabajos, alrededor de las 17 horas, se acercarán a la vivienda que queda en la calle Duval y Maipú, y materializarán la estufa a leña, el único modo de esta familia para poder pasar, dentro de sus necesidades, de la mejor manera posible el invierno en Santa Rosa.Pese a que la iniciativa tuvo un gran impacto en la sociedad y lleva tres semanas de existencia, y los "albañiles solidarios" se hicieron verdaderamente conocidos gracias a la visibilidad que le otorgaron las redes sociales y los medios en general, en ningún momento recibieron ayuda del Estado, ningún llamado para ofrecer materiales, o un trasporte, que es, en definitiva, el mayor obstáculo que tienen para movilizar sus herramientas, publicó"No hemos recibido ninguna llamada de nadie, de ninguna autoridad. Precisamos que nos consigan para movernos, porque no queremos nada a cambio, solo poder realizar las estufas y que la gente por lo menos pase el invierno", comentó Roberto Carrepi, el propulsor de este proyecto.En tanto, dijo que obtienen una "gran mano de la gente, de toda la provincia, que llaman, dejan mensajes, y se acercan con cal, arena de río, leña, también donaron una cocina, una estufa salamandra para algún abuelito que tenga poca movilidad".Asimismo, el hombre reveló que un día, mientras trabajaban en su obra, se acercó un grupo de personas de Cáritas, y se ofrecieron para "darnos mercadería, también frazadas, y está bueno porque la gente siempre que llegamos nos piden comida y mantas"."Hay una necesidad en la gente que es tremenda, hay malaria terrible. Nos piden leche, zapatillas, de todo. Entré a una casa en Zona Norte, y una miseria bárbara, abandonados, solo reciben ayuda de un comedor, con chicos pequeños, y sin laburo", expresó Carrepi, que en estos 20 días ha recorrido los barrios de Zona Norte, Epam, Villa Germinal y Escondido.Además, contó que desde que comenzaron les han llegado centenares de mensajes, no solo de gente que le solicita una estufa, sino también mercadería, ropa y trabajo. "Hay demasiada necesidad de trabajo, que se traduce a los alimentos, la gente te pide alimentos, no tienen ni para comer, y nosotros no podemos hacer nada", lamentó.En este sentido, explicó que muchos de sus compañeros se empezaron a sentir "bajoneados". "Mis compañeros se sienten mal, algunos de ellos, porque esto lo hacemos de corazón, y no llega ayuda de ningún lado, nosotros vemos las necesidades y no podemos hacer nada, más que una estufa, es realmente muy triste", contó a este diario Carrepi.Por este motivo, es que tienen la idea de poner un merendero. "Yo de chico la sufrí, pasé frío y hambre también, y ante esta situación, estamos viendo la posibilidad también de poner un comedor o algo un fin de semana, y así arrancar, pero hay gente que se tendría que encargar de estas cosas", puntualizó Roberto Carrepi, quien agradeció a las personas que donan y expresó también que "pueden acercarse si precisan materiales, porque por ahora tenemos".