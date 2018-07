Sin empleo, consigue el sustento para sus siete hijos lavando autos

David Bordón es padre de siete hijos y se gana la vida lavando autos en Concordia. Tiene como clientes a los empleados de tribunales, los bancos, la Cooperativa Eléctrica y el municipio que estacionan sus vehículos en la zona cercana al casco céntrico de esa ciudad."La gente viene sola a pedirme, porque me ven lavando autos, se acercan y me preguntan si les puedo lavar el coche. Yo cuando era chico trabajaba en un lavadero y por eso sé lavar autos.", cuenta David."No tengo laburo y"."Hay gente es muy solidaria, en un edificio de calle Mitre me dejan cargar agua y hasta me consiguen clientes. La gente me puede encontrar en la zona de Tribunales, yo no ensucio la calle y lavo un auto con un balde y medio de agua: uno para limpiar y el otro restante para enjuagar", explica este hombre digno que le hacer frente a la crisis para alimentar a su familia publica diario