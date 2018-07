Buscan médicos extranjeros para cubrir vacantes en hospitales de Río Negro

El ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, aseguró esta semana que faltan médicos en los hospitales públicos de esa provincia, por lo que se está considerando convocar a profesionales extranjeros, en especial venezolanos.



Se estima que unos 2 mil médicos de Venezuela se radicaron en la Argentina en los últimos meses, y Zgaib reconoció que su cartera está en contacto con la Dirección Nacional de Migraciones para radicarlos en Río Negro, informó el sitio Rionegro.com.



Los médicos venezolanos estarían concentrados en la Ciudad de Buenos Aires, pero Zgaib se reunió en Viedma con el director nacional de Migraciones, Horacio García, para plantear que puedan buscar trabajo en otras provincias.



"Con 40 a 50 estaríamos bien", aseguró el funcionario, aunque admitió que 60 sería un número más apropiado para las necesidades de la provincia.



El Ministro negó que los médicos rionegrinos dejen el sistema de Salud público por los sueldos magros, que son de 35 o 40 mil pesos por mes, más montos similares por hacer siete u ocho guardias por mes.



En vez, Zgaib aseguró que los médicos que se reciben en las universidades locales tienen más pretensiones: "Los nuevos profesionales eligen especialidades en las que utilizan determinados equipos para poder cobrar la práctica a las obras sociales", aseguró el Ministro.



Zgaib no mencionó la posibilidad de dotar a los hospitales rionegrinos de la tecnología que los médicos hoy saben manejar.



"Prefieren el ámbito privado para no hacer guardia. Esto hay que trabajarlo con las universidades", apuntó el Ministro.



"Ahora se estudian especialidades como dermatología, oftalmología, entre otras, que en general no cubren guardias. Faltan, en tanto, pediatras y ginecólogos", reforzó.