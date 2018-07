El Ventilador y el flagelo de la inseguridad

Vecinos exigen acciones

Iniciativas que buscan revertir la realidad

El delito está presente en todas sus formas ySólo en Paraná, según los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, hubo 13.985 hechos de inseguridad durante el año pasado; y son los robos y los hurtos junto a otros delitos contra la propiedad, los principales peligros a los que nos exponemos los paranaenses.Actos simples como enviar un mensaje de WhatsApp cuando llegamos a casa, activar la localización del celular o seleccionar cuidadosamente a quiénes dejamos ver nuestra vida en las redes sociales, son algunas de las nuevas formas que fuimos sumando a las que ya veníamos adoptando, para prevenir la inseguridad y sentirnos más a salvo.En la casa, en el trabajo, en el cole, en el auto, en la escuela, en la iglesia, en el centro y fuera de bulevares, en moto o a pie, nadie está a salvo.Atentos a esta realidad que los preocupa y los hostiga, fueron los propios vecinos los que en distintos puntos de la ciudad impulsaron reuniones y convocatorias con las autoridades para exigir acciones concretas que combatan este fenómeno que no distingue lugar de residencia o clase social.Por otro lado, durante los últimos días, varios han sido los hechos de inseguridad que han afectado a trabajadores que aparecen más expuestos: colectiveros, remiseros y taxistas.Cuando aún permanecían las repercusiones del caso en el que un colectivero de la Línea 7, fue baleado en la mano en un violento asalto cuando finalizaba su recorrido en Barrio Paraná XVI, nos enteramos de otro episodio ocurrido en la zona de Bajada Grande: el domingo pasado, alrededor de las 23, un colectivo de la Línea 5 fue atacado a piedrazos cuando finalizaba su recorrido, en calle Croacia al final.En las últimas horas, personas que no han sido identificadas, se hicieron pasar por pasajeros, y balearon a un remisero en la zona de calle Vicente del Castillo al final.La utilización de armas, en distintos tipos de delito, es un tema que preocupa y mucho.La idea es generar espacios y acciones para acercar a los niños y adolescentes las oportunidades que existen para aprender, crecer e ir derribando estereotipos.La acción de responsabilidad social se lleva a cabo de la mano de la Universidad Nacional de Entre Ríos y empresas que colaboran, con el propósito de educar, formar y sobretodo integrar a los gurises del populoso barrio, que suele aparecer estigmatizado como uno de los sectores más inseguros y complicados de la capital entrerriana., abrió el programa aseverando que este tema "es amplísimo" y que es un flagelo "que nos afecta a todos, sin distinción de clases sociales"."Como un juego de ajedrez, cada pieza deberá ir encontrando su lugar en el análisis hasta lograr completar una imagen de la Paraná que la mayoría queremos construir", planteó Foncea.

Ha habido un crecimiento del delito, pero no es algo nuevo

La periodista Claudia Yauck

, indicó que "es un tema que nos afecta como vecinos, como parte de esta comunidad porque hemos sido víctimas de inseguridad o conocemos a alguien que lo haya sufrido. Ha habido un crecimiento del delito, pero no es algo nuevo. Es otra vez el voluntariado social el que se anticipa al Estado que está lento para reaccionar en estos casos".

Hay que buscar la protección de la población

El panelista Mariano Kohan

, señaló que "hay que buscar la protección de la población porque al fin y al cabo la más afectada es la población más vulnerable, de los barrios, porque en el centro se siente menos. Esto siempre sin caer en la estigmatización y criminalización".

Hay que insistir con una mirada que contemple qué hablar sobre inseguridad

La panelista Luz Alcain

aseveró que este tema "nos conmueve y nos golpea", por lo que "hay que insistir con una mirada que contemple qué hablar sobre inseguridad y de cómo nos defendemos es no hablar, es tapar el sol con las manos, respecto de la situación social que estamos atravesando".En relación a los últimos hechos de inseguridad en Paraná que han incluido a colectiveros y remiseros, Alcain aseveró que "hay un desafío de sobre cómo pensamos la ciudad, como no la sectorizamos, como hacer para no estigmatizar a algunos barrios. Decimos que hay seguridad en el centro, pero no a algunas cuadras de allí".

En la zona centro- parque hay más policías, pero en otros lados no pasa

Ana Tepsich

"Una cosa es saber que participaron en un hecho, y la otra es probarlo"

Raúl Menescardi, subjefe de la Departamental Paraná

"El vecino muchas veces no radica la denuncia y es muy importante hacerlo"

Liliana Monzón, representante del área de Fortalecimiento Institucional y Relaciones con las Vecinales de la Policía

"Necesitamos lugares que traten las adicciones porque tienen relación directa con los hechos delictivos"

Miguel Fernández, Defensor Penal de Menores

"Por qué en casas de gente que no tiene antecedentes, encuentran droga"

El periodista Mauricio Antematten

"El delincuente le toma el tiempo al policía del barrio"

Ariel Bello, periodista de información policial

"Queremos instalar un botón antipánico en cada móvil"

Luis Santana, representante de la Asociación de Choferes Taxistas y Remises

"Son chicos que a veces no tienen límites y tienen otras reglas"

Angie Galán, vecina de barrio El Sol

"Se repiten los hechos, a veces dos por cuadra y la gente está con miedo"

"Nuestra zona es caliente"

"Desde Vecinales, tratamos que los pedidos de los vecinos se canalicen rápidamente"

, por su parte, aseguró que en la zona "centro- parque" en que vive, ve "más policías, más seguridad en cada esquina, muchos patrulleros, pero que en otros lados no pasa. La verdad que añoro la época de mi niñez en que podía salir caminando, en bici, y ahora no se puede; es angustiante"., mencionó que en la Policía "tenemos una estadística, en base a denuncias y causas iniciadas de oficio. En muchos casos se conoce quiénes son, uno puede tener cierta desconfianza de que han participado de un hecho, pero una cosa es saber y la otra, comprobarlo; es necesario endilgar la responsabilidad penal al ciudadano que se está acusando. Se trabaja a full con los fiscales".", detalló. Al ser consultado respecto a si hoy los delitos son más violentos, Menescardi puntualizó: "ha habido hechos con gravedad y alevosía, y a veces es provocado por un celular"."Hay un conjunto de causas que contribuye a que se hayan incrementado los hechos violentos. A la seguridad la hacemos entre todos, policía y otros órganos; al resultado favorable lo vamos a conseguir entre todos"., contó que "soy la que más contacto tiene con los vecinos. Se trabaja en conjunto para lograr seguridad.".Asimismo, dijo que "existe el personal necesario para poder cuidar a la ciudadanía.".Y agregó: "la denuncia es importante y siempre sirve, el tema es que hay una burocracia que hay que respetar."., señaló que ". Lo que sucede es que cuando se da la participación de un menor los medios tienden a estigmatizarlos, a hacerlos culpables de todos los hechos de inseguridad que pasan y no es así".En ese sentido. Cuando interviene el derecho penal es porque el daño ya se ocasionó, ya hay una víctima y un victimario. Tenemos que evitar que los niños y adolescentes ingresen en el sistema penal".Sobre el uso de armas y los menores, explicó que "".", dijo., consideró que "hay que analizar varias cosas, por un lado el de las políticas barriales, el de cómo se manejan en algunos barrios los `punteros`. Conocemos que cuando hay época de campaña política, los candidatos tienen que ir a `pedirle permiso` a algún puntero para que no los bardeen, para que los dejen caminar tranquilos. Otra cosa para analizar es ver qué sucede con las armas y la droga, porque se está viendo mucho que en casas de gente que no tiene antecedentes, encuentran droga; es decir los delincuentes usan las viviendas de esas personas que, a veces por miedo, amedrentamiento o necesidad económica, usan esa vía para torcer las investigaciones".En otro orden, el periodista de policiales puso relevancia en que "c"., manifestó que al momento de llegar a la noticia "las redes sociales ayudan mucho hoy en día, a veces llegamos antes que la policía".", acotó.Asimismo opinó que "el delincuente le toma el tempo al que le va a robar, y también a la policía del barrio"., indicó que ". Hace unos días una chica embarazada asaltó a un remisero. Nosotros tenemos un grupo de whatsapp y estamos conectados pero a veces no da tiempo de avisar. Nos manejamos con códigos cuando vemos algo sospechoso".", manifestó., indicó que "en el barrio se formó un asentamiento, más precisamente sobre calle Santos Vega. Ese predio era para el polideportivo de la Escuela Bazán y Bustos y para una comisaría, pero lo fueron tomando.".Además, manifestó que "queremos reconstruir el tejido social roto que se da mayormente en contextos de crisis y necesitamos lugares que contengan.".Marcelo Ruggeri, de la vecinal Las Américas, manifestó que "nuestra zona es tranquila y espero que siga así."."Nuestra zona tiene muchos terrenos baldíos. Hay muchos barrios pero muchos quedan rodeados por estos espacios sin uso y se complica.", opinó.Relató que "también tenemos muchísimos casos de contenedores quemados. Nos están dejando sin lugar para tirar la basura, no le encontramos explicación a esto. No sabemos de qué se trata"., expuso que los principales reclamos relacionados con la inseguridad "involucra más que nada a mujeres, muchas de las cuales, al ser sometidas a un arrebato, las lastiman, las golpean. Que un abuelo tenga que levantarse a las cinco de la mañana a acompañar a su nieto o su hija, para tomar un colectivo, es algo que no habíamos visto antes".", pidió el vecino.Manifestó que él es presidente de una vecinal, en la cual hay 14 miembros más. ". Con el tiempo, haciendo las denuncias con nombre y apellido, empiezan las restricciones para estos personajes", puntualizó el funcionario policial.Orlando Silveyra, director de Comisiones Vecinales de la municipalidad de Paraná, expresó que contribuye a aumentar la seguridad "el trabajo que se hace respecto al desmalezado y la iluminación". Se buscan cambiar el 70 por ciento de las luminarias en la ciudad. Se trata del recambio de luces de sodio de 250 volts a LED. Las tareas son complementadas con el mantenimiento de la parte técnica y el tendido subterráneo de los cables.".