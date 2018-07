Inseguridad a bordo: "Estamos expuestos todo el tiempo"

Paraná El relato de la persona que ayudó al remisero baleado en un asalto

Le dieron de alta al remisero

Tras el asalto a un chofer de la Cooperativa Nueva Colón que resultó baleado,conoció que otro remisero también fue víctima de una hecho delictivo el mismo día. En este caso, la víctima fue un trabajador de la empresa San Cayetano: "Tomó pasaje en la Terminal de colectivo, fue hasta Bajada Grande y allí ocurrió el hecho" delictivo, se indicó a. En diálogo concontó cómo es trabajar "expuestos a la inseguridad, todo el tiempo".En estos autos uno no tiene la preparación para protegernos, por ejemplo, con vidrios blindados y económicamente tampoco da para decir `lo vamos a hacer`", evaluó.Al hacer alusión a lo ocurrido con su compañero, este 9 de julio, mencionó: "El cliente llama habitualmente a la remisera. Lamentablemente este cliente no subió al coche, sino que lo hizo un familiar. Con mucha confianza, Gustavo fue a buscarlo, como pudiera haber ido cualquiera de nosotros; nunca hubiésemos sospechado que un hecho así pudiera ocurrir si fuimos a buscar a un cliente y esta persona (el delincuente) salió de esa casa".", aseveró.Consultado porrespecto a reuniones para buscar una solución a la problemática, el remisero dijo: "Hace un tiempo planteamos esta situación de inseguridad, pero no tenemos nada preciso sobre el tema, quedó en stand by. Seguimos trabajando porque son nuestros clientes. Además, porque en Paraná, en cualquier lugar hay peligro, no hay lugar que pueda decirse `es seguro`. Pasa en todos lados. El de ayer fue un hecho terrible, no podés distinguir del que te va a robar, todos se visten iguales."Estamos pendientes de su estado de salud. Hoy a la tarde nos llamaron desde el hospital y nos avisaron de la buena noticia. Estamos muy contentos por su recuperación."."Ojala sea esto y que nunca más", ansió el remisero.