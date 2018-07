Marcha a favor de Nahir: pidieron "por la absolución" de la joven

s. No vamos a bajar los brazos porque sabemos, y entendemos, lo que sufriste. Hoy después de una aberrante, retrógrada e inhumana condena,. Nahir está pagando una terrible condena por callar, por tener miedo y no hablar con nadie sobre lo que le pasaba",, según indica"...Desde esta perspectiva machista, al tener presa a Nahir, nos quieren mostrar que nos conviene estar y seguir calladas. De esta manera buscan que nuestro miedo a hablar se acreciente, para seguir dominándonos", siguió la joven.El grupo, autodenominado "Todo presx es políticx", había llamado a quienes apoyaran a la chica a juntarse este martes a las 18:30.", habían señalado, en el comunicado.Es que,".La iniciativa original fue puntualmente de una militante feminista llamada Micaela, quien horas después de difundirse la sentencia del Tribunal de Gualeguaychú le mandó un mensaje a la madre de la condenada: "Esto es una locura, quiero organizar una marcha", le dijo. La respuesta fue positiva inmediata y a partir de entonces esta chica, que prefiere no dar su apellido, puso en marcha la convocatoria."No se cuánta gente irá, esperemos que muchos. Ya son varios los que me dijeron que sí", le dijo Micaela aen las horas previas. "Queremos demostrarle que no está sola, que hay mucha gente que le cree y que la acompaña", agregó.