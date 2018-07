Ganó un concurso de pesca pero había atado el pez a la lancha

Una situación insólita y de sorpresa se vivió durante el 22º Concurso Integración de Pesca del Surubí de Ituzaingó, Corrientes, donde se anunció una mujer como la ganadora del torneo, pero más tarde quedó descalificada por hacer trampa.



Andrea M. se había convertido en la protagonista de la jornada tras consagrarse ganadora del torneo, que contó con la participación del gobernador de la provincia Gustavo Valdés.



Pero poco después, el presidente de la comisión organizadora del evento, Marcelo González, junto al fiscal general de la competición, Omar Camargo, comunicaron que tras evaluar pruebas habían descalificado al equipo que se había coronado ganador.



"Con respecto a la pieza ganadora obtenida, presenta signos de haber estada atada de cola. Además, presenta signos de lesiones en aletas dorsales, laterales y cola. Asimismo, al momento de ser devuelto al agua no presenta signos vitales enérgicos propios del corto tiempo que paso fuera del agua", informaron.



Con fotografías y videos del pez, ratificaron la expulsión del equipo del concurso, que se había alzado con el primer lugar gracias a dos capturas de 142 y 110 centímetros.



El intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna, comunicó que los ganadores quedaban descalificados, porque el pescado presentaba signos de haber estado atado a la lancha. "Hemos resuelto descalificar al grupo que ganó y tomamos esta decisión como algo que va más allá de premiar o no, tiene que ver con los valores, con el compromiso, y porque esta fiesta no se va a manchar", cerró. (Fuente: Telefé Noticias)