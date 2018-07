Piden el traslado de Nahir Galarza a la cárcel: Qué hace en la Comisaría

Policiales Las estrategias de abogados de Nahir para frenar viralización de un video íntimo

El comisario Carlos Pérez, jefe Departamental de Gualeguaychú, confirmó que"en razón de una acordada del Superior Tribunal de Justicia, que establece que los detenidos no pueden permanecer más de un mes alojados en las comisarías. Nahir ya lleva seis meses alojada en la Comisaría de la Mujer", sentenció.Según trascendió, la joven condenada a perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo,"Me sorprende que todos hablen de mí", dijo la chica acerca de lo que escucha sobre ella en la radio."Vamos a hacer una presentación a la Justicia para que se prohíba la difusión de ese material y para que se investigue de dónde salió. Eso no salió de cualquier persona. Es alguien que le quiso hacer un grave daño a Nahir", dijo José Ostolaza, uno de los dos abogados de Galarza.Mientras tanto, según describe, la joven pasa sus días en una pequeña celda. Ahoraque le regalaron, entre ellas Relato de un náufrago. Ademásy le creen que fue víctima de violencia de género.Según el comisario Pérez, Nahir se encuentra en la Comisaría de la Mujer., y hasta que la condena no quede en firme, seguirá alojada allí"."La detención hasta ahora es normal, y no hemos tenido ningún tipo de novedades. La visita su familia, y", concluyó el funcionario policial, en comunicación con Radio La Voz.